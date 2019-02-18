0553 313 94 23

Havalı tüfekle oynarken arkadaşını yaraladı

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:20
Havalı tüfekle oynarken arkadaşını yaraladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde havalı tüfekle oynayan çocuk, tüfeğin kazara ateş alması sonucu arkadaşını yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Mekece Mahallesi'nde yaşayan Eren F. (13), oyun oynadıkları sırada elindeki havalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu, arkadaşı Abdullah T'yi (13) sol koltuk altından yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Eren F, ailesine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:20
  1. Arkadaş
  2. çocuk
  3. havalı tüfek
  4. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Lider olabilme hesapları yapmak çok büyük mutluluk"
    1. "Lider olabilme hesapları yapmak çok..
    2. Kardeşler 2 saat arayla hayatını..
    3. Akhisar'dan Cimbom'a gözdağı: Biz bunu..
    4. Karaya oturan gemi 2 günlük çalışma..
    5. Değişimin emektarlarından Başkan..
    6. Didim’de hazine arazisi talanı..
    7. Hırsızlardan bunalan adam, emniyet,..
    8. Bodrum CHP’de istifa depremi
    9. Sahte para ile yakalandı! Mahkeme..
    10. 'Şeytanlar'a talip olan Prens Selman..
    11. Prim borcu olanlar dikkat! Son ödeme..
    12. Kayseri'de insanlık dışı olay!..
    13. Reina katliamcısı Masharipov ilk kez..
    14. Kasapoğlu: “İzmir’e heybemiz dolu..
    15. İnteltek'ten "İddaa" ihalesine itiraz
    16. Sapık ev sahibi, kiracısına dehşeti..
    17. Büyükçekmece'de kamyonla otobüs..
    18. Ardahan’da ulaşıma kar ve tipi engeli
    19. Çanakkale'de 38'i çocuk, 59 kaçak..
    20. Vali Bilmez’in Özalp ziyareti
    21. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan 2..
    22. Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te..
    23. Sahte para ile yakalanan şüpheli adli..
    24. CHP İlçe Başkanı Akyol ile yönetimi..
    25. Bakan Kasapoğlu, Roman vatandaşlarla..
    26. 1. Uluslararası Doğaçlama Tiyatro..
    27. Başkan Atilla’dan Hazro ilçesine..
    28. Kar nedeniyle iki kent arası ulaşıma..
    29. Terör örgütüne büyük darbe! PKK..
    30. Türkiye Diyanet Vakfının 32. kitabevi..
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!