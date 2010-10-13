''Havale geçiren çocuğu soğuk suyun altına sokmayın”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Özcan, soğuk havalenin sadece ateş olmadan belirti göstermediğini, göz kırpma, parmak oynatarak çocuğun başını oynatması gibi istem dışı hareketlerle de olabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Özcan, beyindeki kontrolsüz, anormal ve istemsiz elektrik boşalımlarının, vücudun el, kol, yüz gibi belirli bölgelerinde bilinç dışı kasılma ve gevşemelere sebep olmasına 'havale' dendiğini kaydetti. Havalenin, ateşin eşlik etmediği şekline 'soğuk' havale dendiğine dikkat çeken Dr. Özcan, havale geçiren çocuğun bilincini kaybettiğini, istemsiz şekilde vücutta kasılıp gevşemeler olduğunu söyledi. Havalenin değişik belirtilerle gerçekleşebileceğini kaydeden Uzm. Dr. İsmail Özcan, şu bilgileri verdi: "Havale geçirme genellikle beyinde hasar bırakmamakla birlikte, 30 dakikadan daha uzun süre devam eden havale nöbetleri, beyinde uzun süreli oksijensiz kalmaya bağlı olarak kalıcı hasara neden olabilir. Halkımız arasında en yaygın yanlış uygulama havale geçiren çocuğun soğuk suyun altına tutulmasıdır. Bu son derece yanlıştır."