Havaların soğumasıyla vatandaşlar aktarlara akın ediyor

Gümüşhane’de geçtiğimiz kış mevsimine göre maske kullanımının azalmasına bağlı olarak gribal vakalar artınca aktarlara olan ilgi de arttı.

Geçtiğimiz kış mevsiminde soğuk algınlığına bağlı olarak bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına karşın kullanılan bitkisel karışımlarda dibe vuran satışlar bu yıl rekor seviyede yükseldi.

Maske kullanımının azalmasına bağlı olduğu değerlendirilen artışla birlikte vatandaşlar aktarların yolunu tutarak daha çok dağ kekiği, kuşburnu, ıhlamur, zencefil gibi ürünlerden alıyor.

Gümüşhane'de havaların soğumasıyla aktarlara rağbet arttı

Kent merkezinde babalarından kalma 40 yıllık aktar dükkanını işleten esnaf, geçen yılla kıyaslandığında bu yıl işlerde kış mevsiminde çok ciddi artış olduğunu belirterek bu durumu Covid-19 salgını nedeniyle kullanımı zorunlu olan maskenin bu kış daha az kullanılmasına bağladı.



“Geçen yıl durma noktasına gelen bağışıklığı destekleyici ürünlerin satışları bu yıl patladı”

Geçen yıl bağışıklığı destekleyici ürünlerin satışlarının aşırı düşmesine karşın bu yıl adeta patlama yaşandığını ifade eden esnaf, “Herkeste bir maske takmama, kapalı alanlarda oturma ve dikkat etmeme gibi olaylar bu hastalığın artmasına neden oldu. Covid-19 döneminde çam kozalağı pekmezi ve şurubu nefes açıcı, akciğer temizleyici özelliği olduğu için talep gördü. Keçi boynuzu pekmezi, C vitamini destekleyici olarak kuşburnumuz, tahin bağışıklık sistemini destekleyici olarak satışı artan ürünlerimiz arasında. Hazır kış çaylarımız da çok gitti” dedi.

Pandemi sürecinin rahatlamasıyla birlikte insanların maske kullanımını azalttığını, tokalaşmaya başladıklarını ifade eden vatandaş, “Kendimize, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza herkese tavsiye ediyorum bitkisel karışımları. Buradaki arkadaşlarımız yılların tecrübesiyle bilgilerini vatandaşlar da paylaşıyor” şeklinde konuştu.