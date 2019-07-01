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Havaların ısınmasıyla Erzincan’da yılanlar sık görülmeye başlandı

Erzincan’da havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar son günlerde sık görülmeye başlandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:59
Havaların ısınmasıyla Erzincan’da yılanlar sık görülmeye başlandı

Erzincan’da havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar son günlerde sık görülmeye başlandı. Kızıl şahin ve tilkinin yılan avı DKMP ekiplerince görüntülendi. Biyolog Evren Buğa, havaların ısınmasıyla son günlerde yılanlar ile insanların daha sık karşılaşmaya başladığını belirterek, yarı zehirli, insanlar için tehlike teşkil etmeyen yılanların öldürülmemesi gerektiğini belirtti.


Erzincan’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmaları sırasında, sıcaklarla birlikte sıkça görülmeye başlanan yılanlar gözlendi.Sansa Devlet Avlağında yapılan çalışmalar esnasında Kızıl şahinin yılan avı objektiflere yansıdı.


Ekiplerin yaptığı çalışmalar sırasında yılan ebesi olarak bilinen kertenkelenin de tilkiye av olması kameraya yansıdı.



“Yılanlar sık görülüyor”


Öte yandan Erzincan Günbağı köyünde Nevzat Gökdemir isimli vatandaşta yolda ezilme tehlikesi olan bir yılanla karşılaştı. Yılanı yoldan uzaklaştırarak çayırlık alana bırakan Gökdemir, yörede ilk defa böyle bir yılan gördüğünü bu nedenle şaşkınlıkla videosunu çektiğini söyledi.



“Taklit yapan yılan”


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Biyoloji Bölümünde doktora yapan Biyolog Evren Buğa, görüntülerdeki yılanın Kocabaş Yılan (Hemorrhois ravergieri) olduğunu, Erzincan’da daha önce görülmediğini ancak yaygın bir tür olduğunu söyledi. Buğa "Kocabaş yılanlar yarı-zehirlidir, zehir dişleri üst çenenin arkasında yer aldığı için insanı ısırdıklarında zehirlerini kolay kolay aktaramazlar, aktarsalar bile ısırık bölgesi yüzeysel uygulamalarla kısa sürede tedavi edilebilir. Zehirleri ancak küçük kemirgenler, kertenkeleler, kuşlar vb. için etkilidir" dedi.


Büyük canlılara karşı savunmasız olan Kocabaş yılanın, zehirleri ile meşhur olan engereklerin taklidini yaparak düşmanlarından korunduğunu söyleyen Buğa, zehirli de olsa yılanların öldürülmemesi gerektiğini, tehlike oluşturduğu düşünülen durumlarda Milli Parklara haber verilmesi gerektiğini belirtti. Biyolog Buğa, çok sık karşılaşılan yılanların geneli zehirsiz olsa da hem vatandaşlarımızın hem de doğal hayatın korunması için uzman olmayan kişilerin yılanlarla temasa geçmemesine de vurgu yaptı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:59
  1. doğa

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