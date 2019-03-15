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Havaların ısınmasına aldanıp açan çiçekler kar altında kaldı

Denizli’de kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

15 Mart 2019 Cuma 12:37
Havaların ısınmasına aldanıp açan çiçekler kar altında kaldı

Denizli’de kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Çameli ilçesinde etkili olan kar yağışının, geçtiğimiz haftalarda yaşanan sıcak havada açan çiçeklerin üzerine yağması iki mevsimi bir arada yaşatıyor.


Denizli’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Denizli-Antalya yolu üzerinde bulunan Cankurtaran mevkisinde karla karışık yağmur etkili oldu. Trafik ekipleri yağış nedeniyle kayganlaşan yolda herhangi bir sorun yaşanmaması adına sürücülere uyarılarda bulunuyor.


Özellikle Çameli ilçesinde etkili olan kar geçtiğimiz hafta havaların ısınmasıyla açan çiçeklerin üzerine yağıyor. Yaz ve kış mevsimlerinin bir arada yaşandığı kentte kartpostallık görüntüler oluşuyor. Uzun bir aradan sonra karla karşılaşan çocuklar ise kartopu oynayarak karın tadını çıkarıyor. Etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle ilçenin bazı kesimlerinin beyaza büründüğü görüldü. Kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:37
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