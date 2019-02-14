Havalandırmadan girdikleri evden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, havalandırma boşluğundaki camı kırarak girdikleri evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir evden 9 adet kol saati, 2 bin TL para, 8 adet altın kolye, 3 adet altın künyenin ve ses sisteminin çalınmasının ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yeri ve çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındı. Apartmanın2. kat havalandırma boşluğundaki pencereyi kırılarak eve girildikleri tespit edilen zanlılarınÖ.G. (19), K.Ç. ve V.H.K. olduğu belirlendi.

Polisin yaptığı takip sonucunda zanlılardan birisi İnönü Bulvarı üzerinde, diğer ikisi ise Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda evden çalındığı belirlenen 6 adet saat, 1 adet hoparlör, 3 adet bilezik ele geçirildi. Çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken; emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.