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Havalandırma boşluğuna düşen serçe yavrusunu itfaiye kurtardı

Isparta’da havalandırma boşluğuna düşen yavru serçe, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:22
Havalandırma boşluğuna düşen serçe yavrusunu itfaiye kurtardı

Isparta’da havalandırma boşluğuna düşen yavru serçe, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Pirimehmet Mahallesi 1740 Sokaktaki iş yerinin havalandırma boşluğuna serçe yavrusu düştüğü ihbarıyla Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hareke geçti.Bölgeye ulaşankurtarma ekipleri, havalandırma boşluğuna düşen yavru serçeyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.Kurtarma çalışmasını başarı ile tamamlayan ekipler, daha sonra serçeyi yuvasının yakınına bıraktı.Öte yandan, itfaiyenin duyarlılığıvatandaşların takdirini topladı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:22
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