Havalandırma boşluğuna düşen serçe yavrusunu itfaiye kurtardı Isparta’da havalandırma boşluğuna düşen yavru serçe, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Isparta’da havalandırma boşluğuna düşen yavru serçe, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Pirimehmet Mahallesi 1740 Sokaktaki iş yerinin havalandırma boşluğuna serçe yavrusu düştüğü ihbarıyla Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hareke geçti.Bölgeye ulaşankurtarma ekipleri, havalandırma boşluğuna düşen yavru serçeyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.Kurtarma çalışmasını başarı ile tamamlayan ekipler, daha sonra serçeyi yuvasının yakınına bıraktı.Öte yandan, itfaiyenin duyarlılığıvatandaşların takdirini topladı.

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