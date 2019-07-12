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Havalandırma boşluğuna düşen kargayı itfaiye kurtardı

Çorum’un İskilip ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen yavru kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:24
Havalandırma boşluğuna düşen kargayı itfaiye kurtardı

Çorum’un İskilip ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen yavru kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Meydan mahallesinde bulunan bir apartmanın boşluğuna karga yavrusunun düştüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.


Belirtilen adrese giden İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından talihsiz kargayı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık kontrolünden geçirilen karganın doğaya tekrar salındığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:24
  1. doğa

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