Havalandırma boşluğuna düşen kargayı itfaiye kurtardı Balıkesir Burhaniye ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kargayı itfaiye kurtardı.

Balıkesir Burhaniye ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kargayı itfaiye kurtardı. Yaralanmayan karga doğaya salındı.

Burhaniye’de Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesi Ören Kent Sitesi A blokta öğlen saatlerinde, apartman boşluğuna düşen kargayı gören vatandaşlar çıkarmayı başaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibimerdivenleapartman boşluğuna inerek kargayı kurtarmayı başardı. Yaralanmadığı görülen karga doğaya salındı. Apartmanın terasında bir süre gezinen karga uçarak gözden kayboldu.

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