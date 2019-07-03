Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı Aksaray’da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aksaray’da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Paşacık Mahallesi Yıldız Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalandırma boşluğunda kuşun kanat çırpıntılarını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunu açarak güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri güvercini tekrar doğaya bırakırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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