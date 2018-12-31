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HAVAİST'teki yüzde 50 indirim sona eriyor

İstanbul Havalimanı'na "Bagajlı Lüks Taşımacılık" hizmeti sunan HAVAİST'teki yüzde 50 indirim, 1 Ocak'ta sona erecek- Ekimden bu yana indirimli hizmet veren HAVAİST, yarından itibaren daha önce belirlenen normal fiyatlarda ulaşım sağlayacak- HAVAİST, 62 günde 5 farklı hatta 3 bin 200 sefer yaparak 31 bin 296 yolcu taşıdı

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:54
HAVAİST'teki yüzde 50 indirim sona eriyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin yeni markası HAVAİST'in, İstanbul Havalimanı'na sunduğu "Bagajlı Lüks Taşımacılık" hizmetindeki yüzde 50 oranındaki indirim 1 Ocak'ta sona erecek.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, HAVAİST'in sağladığı ulaşım hizmetinde yeni dönem başlıyor. HAVAİST otobüsleri, 1 Ocak'tan itibarıyla daha önce Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen ücret tarifesine göre hizmet vermeye devam edecek.

31 Ekim'de seferlerine başlayan HAVAİST otobüsleri, geçen süre zarfında İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak, planlanan 5 hatta ek seferler dahil günlük ortalama 65 sefer yaptı.

Hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 20 merkezden yolcu alabilecek şekilde planlandı. Ulaşım hizmetinin başladığı tarihten bugüne kadar, 62 günde, yüzde 50 indirimli tarife ile 5 hatta 3 bin 200 sefer yapılarak 31 bin 296 yolcu taşındı.

İstanbul Havalimanı açılış kapasitesine göre seferlerini artıran HAVAİST, mevcut 16 uçuş için hizmet veriyor. THY'nin 9 Ocak'tan itibaren uçuş ağını 50'ye çıkaracağını dikkate alan HAVAİST, otobüs ve sefer sayılarını artırmayı planladı. 9 Ocak'tan sonra İstanbullulara, 27 otobüs ile günlük 100 sefer yapılarak ulaşım hizmeti verilecek.

Ödemelerin İstanbulkart ile yapıldığı HAVAİST hatları ve fiyatları şöyle:

1 - Yenikapı İDO-Bakırköy-İstanbul Havalimanı Hattı ( İST-1)Fiyat (TL)

a - Yenikapı İDO - İstanbul Havalimanı 18

b - Bakırköy İDO - İstanbul Havalimanı 18

c - Yenibosna Kuleli - İstanbul Havalimanı 18

d - Başakşehir Metrokent - İstanbul Havalimanı 18

2 - TÜYAP-Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı Hattı ( İST-2)

a - TÜYAP - İstanbul Havalimanı 21

b - Beylikdüzü-Cumhuriyet - İstanbul Havalimanı21

c - Bahçeşehir-Merkez - İstanbul Havalimanı 21

3 - Kozyatağı Metro - Tepeüstü - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7)

a - Kozyatağı-Metro - İstanbul Havalimanı 25

b - Ümraniye- Tepeüstü - İstanbul Havalimanı25

c - Kavacık Köprüsü - İstanbul Havalimanı 25

4 - Taksim-Abdülhak Hamit Caddesi - Beşiktaş - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-19)

a - Taksim - İstanbul Havalimanı 18

b - Beşiktaş İETT Peronlar - İstanbul Havalimanı18

c - Zincirlikuyu Metrobüs - İstanbul Havalimanı 18

d - 4.Levent Metro - İstanbul Havalimanı18

5 - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı – Alibeyköy Cep Otogarı- İstanbul Havalimanı Hattı (İST- 3)

a - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Esenler - İstanbul Havalimanı 16

b - Otogar Yolu Esenler - İstanbul Havalimanı 16

c - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı 16

d - Hasdal - İstanbul Havalimanı16

e - Göktürk - İstanbul Havalimanı 16

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:54
  1. Büyükşehir belediyesi
  2. Havaist
  3. İbb
  4. indirim
  5. UKOME
  6. ulaşım

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