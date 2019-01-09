HAVAİST’te sefer sayısı 140'a çıkıyor
İstanbul Havalimanı’na lüks toplu ulaşım hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait “HAVAİST”te, THY’nin uçuşlarını arttırması nedeniyle 10 Ocak’tan itibaren günlük sefer sayısı 140’a çıkıyor. Buna bağlı olarak otobüs hareket saatleri de güncellenecek.09 Ocak 2019 Çarşamba 17:27
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait HAVAİST’in seferleri, İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak arttırılıyor. Karar, Türk Hava Yolları’nın (THY) 9 - 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren İstanbul Havalimanı’ndaki mevcut uçuşlarını karşılıklı olarak artıracak olması nedeniyle alındı.
HAVAİST’te, 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren otobüs ve sefer sayısı artacak. İstanbul Havalimanı’na çalışan 5 farklı hatta 30 otobüs ile günlük sefer sayısını ek seferlerle birlikte 140’a çıkartacak. Buna bağlı olarak otobüs hareket saatlerinde ise güncellemeye gidilecek.
Hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 21 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 21 lokasyon; Metro, Metrobüs, Otobüs, Minibüs, Otogarlar ve Deniz Ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.
Buna göre; Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı (İST-19) (Gidiş-Dönüş), Yenikapı-Bakırköy -Yeni Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş), Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş) ve TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı (İST-2) (Gidiş Dönüş), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı Hattı (Gidiş Dönüş) hatlarının sefer saatleri yeniden düzenlendi.
Uygulama kapsamında, ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek. HAVAİST İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler sadece İstanbulkart üzerinden yapılabiliyor.
HAVAİST otobüs sefer bilgileri ve hareket saatlerindeki güncellemeleri şu şekilde olacak:
HAVAİST HAT DÜZENLEMESİ
Taksim(Abdülhak Hamit Caddesi) - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı
(İST-19) (Gidiş Dönüş)
• Taksim- Abdülhak Hamit Caddesi
• Beşiktaş İETT Peronlar
• Zincirlikuyu-Metrobüs
• 4. Levent Metro
• İstanbul Havalimanı
Hat Bilgisi: 46 KM TEK YÖN - 100 DAKİKA (Ort.) - 7 Araç
İstanbul Havalimanı
TAKSİM
İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ
TAKSİM
BEŞİKTAŞ İETT Peronlar
ZİNCİRLİKUYU Metrobüs
4.LEVENT Metro
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Yenikapı-Bakırköy - İstanbul Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş)
• Yenikapı İDO
• Bakırköy İDO
• Yenibosna-Kuleli
• Başakşehir-Metrokent
• İstanbul Havalimanı
Hat Bilgisi: 61 KM TEK YÖN - 90 DAKİKA (Ort.) - 6 Araç
İstanbul Havalimanı
YENİKAPI İDO
İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ
YENİKAPI İDO
BAKIRKÖY SAHİL-İDO
YENİBOSNA KULELİ
BAŞAKŞEHİR METROKENT
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Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş)
• Kozyatağı Metro
• Ümraniye-Tepeüstü
• Kavacık Köprüsü
• İstanbul Havalimanı
Hat Bilgisi: 62 KM TEK YÖN - 100 DAKİKA (Ort.) - 4 Araç
İstanbul Havalimanı
KOZYATAĞI METRO
İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ
KOZYATAĞI METRO
ÜMRANİYE TEPEÜSTÜ
KAVACIK KÖPRÜSÜ
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19:30
19:45
20:00
TÜYAP - Bahçeşehir İstanbul Havalimanı ( İST-2) (Gidiş Dönüş)
• TÜYAP
• Beylikdüzü- Cumhuriyet
• Beylikdüzü- Marmara Park
• Bahçeşehir- Merkez
• İstanbul Havalimanı
Hat Bilgisi: 61 KM TEK YÖN - 110 DAKİKA (Ort.) - 4 Araç
İstanbul Havalimanı
TÜYAP
İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ
TÜYAP
BEYLİKDÜZÜ CUMHURİYET
BEYLİKDZÜ MARMARA PARK
BAHÇEŞEHİR MERKEZ
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20:00
15 Temmuz Demokrasi Otogarı – Alibeyköy Cep Otogarı-
İstanbul Havalimanı ( İST- ) (Gidiş Dönüş)
• 15 Temmuz Demokrasi Otogarı
• Alibeyköy Cep Otogarı
• Hasdal
• Göktürk (Emniyet Amirliği)
• İstanbul Havalimanı
Hat Bilgisi: 48 KM TEK YÖN - 90 DAKİKA (Ort.) - 6 Araç
İstanbul Havalimanı
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI
İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ
ESENLER OTOGAR
OTOGAR YOLU
ALİBEYKÖY CEP OTOGARI
HASDAL
GÖKTÜRK EMNİYET AMİRLİĞİ
07:50
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HAVAİST HAT - FİYAT TARİFESİ
Yenikapı İDO-Bakırköy-İstanbul Havalimanı Hattı ( İST-1)
Normal Tarife
1.
Yenikapı İDO
İstanbul Havalimanı
18 ₺
2.
Bakırköy İDO
İstanbul Havalimanı
18 ₺
3.
Yenibosna Kuleli
İstanbul Havalimanı
18 ₺
4.
Başakşehir Metrokent
İstanbul Havalimanı
18 ₺
TÜYAP-Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı Hattı ( İST-2)
Normal Tarife
1.
TÜYAP
İstanbul Havalimanı
21 ₺
2.
Beylikdüzü-Cumhuriyet
İstanbul Havalimanı
21 ₺
3.
Beylükdüzü- Marmara Park
İstanbul Havalimanı
21 ₺
4.
Bahçeşehir-Merkez
İstanbul Havalimanı
21 ₺
Kozyatağı Metro –Tepeüstü - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7)
Normal Tarife
1.
Kozyatağı-Metro
İstanbul Havalimanı
25 ₺
2.
Ümraniye- Tepeüstü
İstanbul Havalimanı
25 ₺
3.
Kavacık Köprüsü
İstanbul Havalimanı
25 ₺
Taksim-Abdülhak Hamit Caddesi - Beşiktaş - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-19)
Normal Tarife
1.
Taksim
İstanbul Havalimanı
18 ₺
2.
Beşiktaş İETT Peronlar
İstanbul Havalimanı
18 ₺
3.
Zincirlikuyu Metrobüs
İstanbul Havalimanı
18 ₺
4.
4.Levent Metro
İstanbul Havalimanı
18 ₺
15 Temmuz Demokrasi Otogarı – Alibeyköy Cep Otogarı- İstanbul Havalimanı Hattı (İST- 3)
Normal Tarife
1.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı Esenler
İstanbul Havalimanı
16 ₺
2.
Otogar Yolu Esenler
İstanbul Havalimanı
16 ₺
3.
Alibeyköy Cep Otogarı
İstanbul Havalimanı
16 ₺
4.
Hasdal
İstanbul Havalimanı
16 ₺
5.
Göktürk
İstanbul Havalimanı
16 ₺
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