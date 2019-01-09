HAVAİST’te sefer sayısı 140'a çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait HAVAİST’in seferleri, İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak arttırılıyor. Karar, Türk Hava Yolları’nın (THY) 9 - 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren İstanbul Havalimanı’ndaki mevcut uçuşlarını karşılıklı olarak artıracak olması nedeniyle alındı.

HAVAİST’te, 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren otobüs ve sefer sayısı artacak. İstanbul Havalimanı’na çalışan 5 farklı hatta 30 otobüs ile günlük sefer sayısını ek seferlerle birlikte 140’a çıkartacak. Buna bağlı olarak otobüs hareket saatlerinde ise güncellemeye gidilecek.

Hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 21 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 21 lokasyon; Metro, Metrobüs, Otobüs, Minibüs, Otogarlar ve Deniz Ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.

Buna göre; Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı (İST-19) (Gidiş-Dönüş), Yenikapı-Bakırköy -Yeni Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş), Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş) ve TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı (İST-2) (Gidiş Dönüş), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı Hattı (Gidiş Dönüş) hatlarının sefer saatleri yeniden düzenlendi.

Uygulama kapsamında, ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek. HAVAİST İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler sadece İstanbulkart üzerinden yapılabiliyor.

HAVAİST otobüs sefer bilgileri ve hareket saatlerindeki güncellemeleri şu şekilde olacak:

HAVAİST HAT DÜZENLEMESİ

Taksim(Abdülhak Hamit Caddesi) - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı

(İST-19) (Gidiş Dönüş)

• Taksim- Abdülhak Hamit Caddesi

• Beşiktaş İETT Peronlar

• Zincirlikuyu-Metrobüs

• 4. Levent Metro

• İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 46 KM TEK YÖN - 100 DAKİKA (Ort.) - 7 Araç

İstanbul Havalimanı

TAKSİM

İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ

TAKSİM

BEŞİKTAŞ İETT Peronlar

ZİNCİRLİKUYU Metrobüs

4.LEVENT Metro

07:30

06:10

06:15

06:25

06:35

08:20

06:30

06:35

06:45

06:55

09:10

07:30

07:40

07:50

08:05

09:50

08:00

08:10

08:20

08:35

10:10

08:20

08:30

08:40

08:55

10:30

08:40

08:50

09:00

09:15

11:00

09:10

09:20

09:30

09:45

14:30

12:20

12:30

12:40

12:50

16:30

14:20

14:30

14:40

14:50

19:00

16:40

16:50

17:00

17:15

19:40

17:30

17:40

17:50

18:05

20:10

18:20

18:30

18:40

18:55

20:40

18:40

18:50

19:00

19:15

21:40

19:20

19:30

19:40

19:55

Yenikapı-Bakırköy - İstanbul Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş)

• Yenikapı İDO

• Bakırköy İDO

• Yenibosna-Kuleli

• Başakşehir-Metrokent

• İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 61 KM TEK YÖN - 90 DAKİKA (Ort.) - 6 Araç

İstanbul Havalimanı

YENİKAPI İDO

İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ

YENİKAPI İDO

BAKIRKÖY SAHİL-İDO

YENİBOSNA KULELİ

BAŞAKŞEHİR METROKENT

07:30

06:00

06:15

06:30

06:45

08:20

06:40

06:55

07:10

07:30

09:10

07:40

07:55

08:10

08:30

09:40

08:00

08:15

08:30

09:00

10:20

08:20

08:35

08:50

09:15

10:50

09:00

09:15

09:30

09:50

14:30

12:20

12:35

12:50

13:10

16:40

14:20

14:35

14:50

15:10

19:00

16:40

16:55

17:10

17:35

19:30

17:20

17:35

17:50

18:15

20:10

18:10

18:25

18:40

19:05

20:40

18:40

18:55

19:10

19:35

21:40

19:20

19:35

19:50

20:10

Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş)

• Kozyatağı Metro

• Ümraniye-Tepeüstü

• Kavacık Köprüsü

• İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 62 KM TEK YÖN - 100 DAKİKA (Ort.) - 4 Araç

İstanbul Havalimanı

KOZYATAĞI METRO

İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ

KOZYATAĞI METRO

ÜMRANİYE TEPEÜSTÜ

KAVACIK KÖPRÜSÜ

07:50

06:00

06:15

06:30

08:40

06:40

06:55

07:10

09:30

07:40

08:00

08:30

10:30

08:20

08:30

08:45

14:30

12:10

12:20

12:30

16:40

14:20

14:30

14:40

18:50

16:30

16:40

16:50

19:40

17:30

17:40

17:55

20:30

18:20

18:35

18:55

21:40

19:30

19:45

20:00

TÜYAP - Bahçeşehir İstanbul Havalimanı ( İST-2) (Gidiş Dönüş)

• TÜYAP

• Beylikdüzü- Cumhuriyet

• Beylikdüzü- Marmara Park

• Bahçeşehir- Merkez

• İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 61 KM TEK YÖN - 110 DAKİKA (Ort.) - 4 Araç



İstanbul Havalimanı

TÜYAP

İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ

TÜYAP

BEYLİKDÜZÜ CUMHURİYET

BEYLİKDZÜ MARMARA PARK

BAHÇEŞEHİR MERKEZ

07:50

06:00

06:10

06:15

06:30

08:40

06:40

06:50

06:55

07:10

09:30

07:40

07:50

07:55

08:10

10:30

08:20

08:30

08:35

08:50

14:30

12:10

12:20

12:25

12:40

16:40

14:20

14:30

14:35

14:50

19:00

16:30

16:40

16:45

17:00

19:40

17:30

17:40

17:45

18:00

20:30

18:20

18:30

18:35

18:50

21:40

19:30

19:40

19:45

20:00

15 Temmuz Demokrasi Otogarı – Alibeyköy Cep Otogarı-

İstanbul Havalimanı ( İST- ) (Gidiş Dönüş)

• 15 Temmuz Demokrasi Otogarı

• Alibeyköy Cep Otogarı

• Hasdal

• Göktürk (Emniyet Amirliği)

• İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 48 KM TEK YÖN - 90 DAKİKA (Ort.) - 6 Araç

İstanbul Havalimanı

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI

İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ

ESENLER OTOGAR

OTOGAR YOLU

ALİBEYKÖY CEP OTOGARI

HASDAL

GÖKTÜRK EMNİYET AMİRLİĞİ

07:50

06:10

06:15

06:35

06:40

06:50

08:40

06:50

06:55

07:15

07:25

07:40

09:20

07:50

07:55

08:15

08:20

08:30

10:10

08:10

08:15

08:35

08:40

08:50

10:40

08:30

08:35

09:00

09:05

09:15

11:00

09:10

09:15

09:35

09:40

09:50

14:40

12:30

12:35

12:55

13:00

13:10

16:40

14:40

14:45

15:05

15:10

15:20

18:40

16:50

16:55

17:20

17:25

17:35

19:10

17:40

17:45

18:10

18:15

18:25

19:40

18:10

18:15

18:40

18:45

18:55

20:30

19:00

19:05

19:30

19:35

19:45

21:40

19:30

19:35

20:00

20:05

20:15

HAVAİST HAT - FİYAT TARİFESİ

Yenikapı İDO-Bakırköy-İstanbul Havalimanı Hattı ( İST-1)

Normal Tarife

1.

Yenikapı İDO

İstanbul Havalimanı

18 ₺

2.

Bakırköy İDO

İstanbul Havalimanı

18 ₺

3.

Yenibosna Kuleli

İstanbul Havalimanı

18 ₺

4.

Başakşehir Metrokent

İstanbul Havalimanı

18 ₺

​

TÜYAP-Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı Hattı ( İST-2)

Normal Tarife

1.

TÜYAP

İstanbul Havalimanı

21 ₺

2.

Beylikdüzü-Cumhuriyet

İstanbul Havalimanı

21 ₺

3.

Beylükdüzü- Marmara Park

İstanbul Havalimanı

21 ₺

4.

Bahçeşehir-Merkez

İstanbul Havalimanı

21 ₺

Kozyatağı Metro –Tepeüstü - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7)

Normal Tarife

1.

Kozyatağı-Metro

İstanbul Havalimanı

25 ₺

2.

Ümraniye- Tepeüstü

İstanbul Havalimanı

25 ₺

3.

Kavacık Köprüsü

İstanbul Havalimanı

25 ₺

Taksim-Abdülhak Hamit Caddesi - Beşiktaş - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-19)

Normal Tarife

1.

Taksim

İstanbul Havalimanı

18 ₺

2.

Beşiktaş İETT Peronlar

İstanbul Havalimanı

18 ₺

3.

Zincirlikuyu Metrobüs

İstanbul Havalimanı

18 ₺

4.

4.Levent Metro

İstanbul Havalimanı

18 ₺

15 Temmuz Demokrasi Otogarı – Alibeyköy Cep Otogarı- İstanbul Havalimanı Hattı (İST- 3)

Normal Tarife

1.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı Esenler

İstanbul Havalimanı

16 ₺

2.

Otogar Yolu Esenler

İstanbul Havalimanı

16 ₺

3.

Alibeyköy Cep Otogarı

İstanbul Havalimanı

16 ₺

4.

Hasdal

İstanbul Havalimanı

16 ₺

5.

Göktürk

İstanbul Havalimanı

16 ₺