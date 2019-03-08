İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Otobüs AŞ bünyesinde, İstanbul Havalimanı’nda taşımacılık hizmeti veren HAVAİST’te çalışan kadın şoförler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de direksiyon başına geçti.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı’nda taşımacılık hizmeti veren HAVAİST’e kadın eli değdi.

31 Ekim 2018’de seferlerine başlayan ve hizmet noktalarını her geçen gün artıran HAVAİST’te 4 kadın şoför görev yapıyor. Kadın şoförler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de yolculara hizmet için iş başındaydı.

Kadın şoförleri, ellerinde çiçeklerle Otobüs AŞ yetkilileri karşıladı. Yetkililer, kadın şoförlerin ve yolcuların “Dünya Kadınlar Günü”nü kutlayarak, çiçek takdim etti.

HAVAİST’te çalışan 4 kadın şoförden biri olan, İstanbul Havalimanı-Taksim hattında çalışan Zeynep Alemdar Akıncı, 25 yıldır bu mesleği icra ettiğini belirtti.

Akıncı, İstanbul’dan Konya’ya otobüsün en ön koltuğunda yaptığı seyahatin otobüs şoförlüğüne heves kaynağı olduğunu kaydederek, "O gün, otobüs kullanmaya çok özenmiştim ve İstanbul’a döndüğümde ilk işim 'E' sınıfı ehliyet almak oldu. Bugüne kadar servis aracı, çeşitli turizm firmalarının tur otobüslerini de kullandım. En son, Otobüş AŞ bünyesinde Kadıköy-Ataşehir-Ümraniye hattında halk otobüsü şoförlüğü yaptım. Artık yeni görevimiz olan HAVAİST’te şoförlüğe başladık." ifadelerini kullandı.

Kadın-erkek şoför ayrımı yapmaksızın gösterdikleri hassasiyetten ötürü İBB yetkililerine de teşekkür eden Akıncı, "Yolcular ilk başta kadın şoför görünce şaşırıyorlar ama sonra tebessümle karşılıyorlar. İnsanların tepkisi çok güzel. Dünyanın en büyük havalimanında çalışmaktan, vatandaşlarımıza hizmet sunmaktan oldukça memnunum." değerlendirmesini yaptı.





- "Hayallerimin peşinden gittim ve başardım"

Otobüs şoförü olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Sevda Uzun ise 19 yıldır bu mesleği yaptığını kaydetti.

Uzun, daha önce servis taşımacılığı ve özel şoförlük yaptığını belirterek, "Otobüs AŞ bünyesinde Sarıyer-Beşiktaş-Kabataş halk otobüsü hattında çalıştım. Çocukken en büyük hayalim otobüs gibi büyük araçlar kullanmaktı. Hayallerimin peşinden gittim ve başardım. Şimdi de dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nda HAVAİST şoförü olarak göreve başlamak benim için gurur verici. Trafikte kadın şoför olmanın dezavantaj olduğunu söylerler. Buna çok katılmıyorum. Evet, bazen sorun yaşıyoruz ama insanlar sürücü koltuğunda kadın görünce daha nazik ve saygılı davranıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yolculardan Sinem Yener de ilk kez HAVAİST’i kullandığını ,sürücü koltuğunda kadın şoför görmenin kendisini mutlu ettiğini bildirdi.

Kadın şoförleri öz güveni ve gayreti için tebrik eden Yener, "Kadınlar araçları daha sakin kullanıyor. Kadınlar Günü vesilesiyle de bizleri güllerle karşılamaları da çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum." görüşünü paylaştı.

Diğer yolcu Neriman Hizar ise, kadın şoförün kullandığı bir otobüsle seyahatin ilk deneyimi olduğunu, onlara böyle bir imkan tanınmasının güzel olduğunu kaydetti.



