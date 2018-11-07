HAVAİST hatları neler? İstanbul Havalimanı'na nasıl giderim?
29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip. İstanbul Havalimanı'nın ulaşımını sağlayanHAVAİST hatları merak konusu oldu. Peki HAVAİST hatları neler?07 Kasım 2018 Çarşamba 20:01
29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip. İstanbul Havalimanı'nın ulaşımını sağlayan HAVAİST hatları merak konusu oldu. Peki HAVAİST hatları neler?
İstanbul Havalimanı güzergahları İETT tarafından açıklandı. 29 Ekim’de hizmete giren İstanbul Havalimanı seferlerini kullanacak olan yolcular havalimanı ulaşım yollarını araştırmaya devam ediyor. İşte HAVAİST hatları ve İstanbul Havalimanı otobüs güzergâhları
Esenler otogar-Alibeyköy Cep Otogarı hattı eklendi
Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, Yeni Havalimanına ulaşacak. "15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı Hattı" da eklenmiş oldu. Bundan böyle bu yeni hatta da İstanbul Havalimanı'na lüks taşımacılık hizmeti verilecek.
İstanbul Havalimanı H3 hattı güzergahları
H3 İstanbul Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi' nden geçerek İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşacak.
En az durağa sahip hat olan H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşacak.
HAVAİST hatları hangileri?
Yeni Kapı
Bakırköy İDO
Kuleli
Başakşehir Metrokent
İstanbul Havalimanı TÜYAP HAVAİST durakları
TÜYAP HAVAİST durakları
Cumhuriyet Mahallesi
Bahçeşehir Merkez
Kozyatağı İstanbul Havalimanı durakları
Kozyatağı Metro
Tepeüstü
Kavacık Köprüsü
Hasdal
Taksim İstanbul havalimanı durakları
Gümüşsuyu Peron
Beşiktaş Meydan
Zincirlikuyu Metrobüs
Göktürk
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