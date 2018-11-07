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HAVAİST hatları neler? İstanbul Havalimanı'na nasıl giderim?

29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip. İstanbul Havalimanı'nın ulaşımını sağlayanHAVAİST hatları merak konusu oldu. Peki HAVAİST hatları neler?

07 Kasım 2018 Çarşamba 20:01
HAVAİST hatları neler? İstanbul Havalimanı'na nasıl giderim?

29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip. İstanbul Havalimanı'nın ulaşımını sağlayan  HAVAİST hatları merak konusu oldu. Peki HAVAİST hatları neler?

İstanbul Havalimanı güzergahları İETT tarafından açıklandı. 29 Ekim’de hizmete giren İstanbul Havalimanı seferlerini kullanacak olan yolcular havalimanı ulaşım yollarını araştırmaya devam ediyor. İşte HAVAİST hatları ve İstanbul Havalimanı otobüs güzergâhları

Esenler otogar-Alibeyköy Cep Otogarı hattı eklendi

Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, Yeni Havalimanına ulaşacak. "15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı Hattı" da eklenmiş oldu. Bundan böyle bu yeni hatta da İstanbul Havalimanı'na lüks taşımacılık hizmeti verilecek.

İstanbul Havalimanı H3 hattı güzergahları

H3 İstanbul Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi' nden geçerek İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşacak.

En az durağa sahip hat olan  H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşacak.

HAVAİST hatları hangileri?

Yeni Kapı

Bakırköy İDO

Kuleli

Başakşehir Metrokent

İstanbul Havalimanı TÜYAP HAVAİST durakları

TÜYAP HAVAİST durakları

Cumhuriyet Mahallesi

Bahçeşehir Merkez

Kozyatağı İstanbul Havalimanı durakları

Kozyatağı Metro

Tepeüstü

Kavacık Köprüsü

Hasdal

Taksim İstanbul havalimanı durakları

Gümüşsuyu Peron

Beşiktaş Meydan

Zincirlikuyu Metrobüs

Göktürk

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 20:01
  1. HAVAİST hatları neler?
  2. İstanbul Havalimanı'na nasıl giderim?
  3. İstanbul Havalimanı TÜYAP HAVAİST durakları
  4. Kozyatağı İstanbul Havalimanı durakları
  5. Taksim İstanbul havalimanı durakları
  6. İstanbul Havalimanı H3 hattı güzergahları
  7. H3 Yeni Havalimanı-Halkalı hattı
  8. Esenler Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı Hattı

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