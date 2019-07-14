0553 313 94 23

Havai hattı ilk olarak Yığılca’da denendi

Üretim işlerinde çalıştırılmak üzere orman İşletmecilik projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğünce satın alınan ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne tahsisi yapılan havai hattı ve traktör tipi sürücü vinçin ilk deneme çalışması Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:31
Havai hattı ilk olarak Yığılca’da denendi

Üretim işlerinde çalıştırılmak üzere orman İşletmecilik projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğünce satın alınan ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne tahsisi yapılan havai hattı ve traktör tipi sürücü vinçin ilk deneme çalışması Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirildi.


Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü Karakaş Orman İşletme Şefliğinde gerçekleşen deneme çalışmasına Bölge Müdürü Hasan Keskin, ilgili müdürler, mühendisler ile üretim işlerinde çalışan orman köylüsü ve işçiler katıldı.


Üretim işlerinde çalıştırılmak üzere Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen havai hattın, orman yolunun olmadığı ya da sarp arazilerde tomrukların rampaya taşınması için kullanılacağını ifade eden Bölge Müdürü Hasan Keskin üretim işlerinde mekanizasyonun önemine değinerek profesyonel üretim ekiplerinin oluşması için kurum olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti. Üretim işlerinde çalışanlara büyük kolaylık sağlayacak havai hattın bölge ormancılığına hayırlı olmasını dileyen Hasan Keskin kazasız bir yıl geçirilmesi temennisinde bulundu.


Üretim işlerinde çalışanlara kolaylık sağlayacak ve orman emvalinin taşınması esnasında orman toprağına ve gençliklere zarar vermeden teknik bir çalışma imkanı sunacak havai hattın, 500 metre kullanım uzunluğunda taşıyıcı halata sahip ve 2 bin 500 kilogram taşıma kapasiteli olduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbecilere 127 milyon liralık tazminat davası
    1. Darbecilere 127 milyon liralık..
    2. Haçlılara karşı duvar oldu: Aclun Kalesi
    3. Başkan Akman’dan 15 Temmuz mesajı
    4. KPSS’ye geç kalan adaylar sınav..
    5. Mersin’de dolu üzüme zarar verdi
    6. Tank paletine baston sokan gazi, 15..
    7. Beklediği karaciğer bulundu ancak..
    8. Esentepe semt pazarına kavuştu
    9. Göl: "İlan ve abonelik konusunda..
    10. Organları 5 kişiye umut oldu
    11. Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden 15..
    12. Elazığ’da huzur uygulamasında cezaevi..
    13. Diyarbakır’da işçiler inşaatın 5...
    14. "ABD'den bu yıl yeni yatırımcıların..
    15. Düzce’de göl ve göletlere 50 bin yavru..
    16. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    17. Havai hattı ilk olarak Yığılca’da..
    18. CHP, Milli sanayiye takoz olmuş
    19. Ruhani'den "dış borcu azalttık"..
    20. Vali Memiş’ten 15 Temmuz mesajı
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi