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Havadan ve karadan338sürücüye toplam 94 bin 203 TL para cezası verildi.

Antalya trafiği helikopter, radar,seçici göz ve droneile denetlendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:16
Havadan ve karadan338sürücüye toplam 94 bin 203 TL para cezası verildi.

Antalya trafiği helikopter, radar,seçici göz ve droneile denetlendi.Havadan ve karadan yapılan trafik denetlemesi süresince338sürücüye toplam 94 bin 203 TL para cezası verildi.


Karayollarında gözlenen “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etmek” gibi ihlaller havadan denetlendi.


Radar Hız Denetimde 959 araç sürücüsü kontrol edilip toplam 279 sürücüye 79 bin 947 TL para cezası uygulanırken helikopter ile yapılan denetimde:


Emniyet kemeri takmayan 11 sürücüye ve seyir halinde cep telefonu kullanan 2 sürücüye toplam bin 658 TL para cezası uygulandı.


Antalya-Korkuteli-Burdur-Serik ve Kemer karayolunda yapılan seçici göz ve drone denetimlerinde Kırmızı ışık kuralına uymamak (47/1B) maddesinden 19 adet, Cep telefonu ile konuşmak (73/C) maddesinden 11 adet, Motorsiklet kullanırken kask takmamak (78/1B) maddesinden 1 adet,


Emniyet kemeri takmamak (78/1A) maddesinden 10 adet, Sürücü belgesi bulundurmamak (36/3B) maddesinden 2 adet , diğer maddelerden 3 adet olmak üzere toplam 46 sürücüye 12 bin 598 TL para cezası tatbik edildi.


Havadan ve karadan yapılan trafik denetlemesi süresince338sürücüye toplam 94 bin 203 TL para cezası verildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:16
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