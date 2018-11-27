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Pilot uyuya kaldı, havaalanını kaçırdı

Avustralya'da havalanan Piper PA-31 tipi uçak, pilotunun uyuması nedeniyle bir kasabaya inmek zorunda kaldı.

27 Kasım 2018 Salı 08:55
Pilot uyuya kaldı, havaalanını kaçırdı

ABC.net'te yer alan habere göre; Uçak Tazmanya'ya bağlı Devonport havalanından havalandı ve rotası Komşu King Adası idi ancak uçak pilotun uyuması nedeniyle ineceği havaalanını yaklaşık 50 kilometre geçti.

Currie kasabasına indi

Uçuş uçuş kayıtlarına göre, içerisinde dokuz yolcu ve iki pilot bulunan uçağın adaya geçtikten sonra geri döndüğünü ve 46 kilometre uzaklıktaki Currie kasabasına inmek zorunda kaldı.

Uçakta yaşananların aydınlatılması için Avustralyalı yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 08:55
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