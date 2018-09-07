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Havada Rusya ABD restleşmesi!

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Amerikan F-22 jetlerinin Kuzey Buz Denizi'nde Rus stratejik bombardıman uçaklarına nezaret ettiği belirtildi.

07 Eylül 2018 Cuma 11:06
Havada Rusya ABD restleşmesi!

İç savaş ülkesi Suriye'de halihazırda gerilim yaşayan ABD ve Rusya, bu kez Kuzey Buz Denizi'nde karşı karşıya geldi. Rus Savunma Bakanlığı, kutuplarda uçan stratejik bombardıman uçaklarının Amerikan jetleri tarafından izlendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, planlı bir şekilde Kuzey Buz, Bering ve Okhotsk Denizi üzerinde seyreden savaş uçaklarına ABD'nin F-22 jetleri nezaret etti.

 Geçtiğimiz haftalarda NATO misyonunda görev yapan İngiliz Typhoon jetleri, iki kez Karadeniz üzerindeki Rus savaş uçaklarının önünü kesmişti.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 11:06
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