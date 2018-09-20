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Havada panik! Yolcuların aniden burnu ve kulakları kanadı

Hindistan'da havalanan bir uçakta basıncın düşmesinin ardından 30 yolcunun burnu ve kulakları kanadı.

20 Eylül 2018 Perşembe 12:25
Havada panik! Yolcuların aniden burnu ve kulakları kanadı

Hindistan'da Mumbai'den kalkan Jet Airways B737 uçağında kabin ekibinin uçağın basıncını ayarlayan düğmeye basmayı unutması nedeniyle panik yaşandı. Kabin basıncının düşmesinin ardından, uçakta bulunan yaklaşık 30 yolcunun burnunun ve kulaklarının kanadığı belirtildi.

ACİL İNİŞ YAPTI

Olayın ardından 166 yolcunun ve 5 mürettebatın bulunduğu uçak Mumbai'ye acil iniş yaptı. Yolcular tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, bazı yolcuların burnunun ve kulaklarının kanadığı ve oksijen maskesi taktığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jet Airways konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın kabin basıncının düşmesi nedeniyle geri dönüş yaptığı ifade edilerek, ihmalden dolayı rahatsızlık yaşayan yolculardan özür diledi. Hindistan Havacılık Bakanlığı, kokpit mürettebatı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 12:25
  1. Hindistan
  2. Mumbai
  3. Jet Airways B737
  4. Kabin basıncı
  5. Hindistan Havacılık Bakanlığı

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