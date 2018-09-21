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Havada kriz! İngiliz ve Fransız jetleri Rus jeti için havalandı

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Rus jetlerinin Kuzey Denizi üzerinde İngiltere hava sahasına girmesi üzerine önce İngiliz jetleri ardından da Fransız uçakları Rus jetlerini engelledi.

21 Eylül 2018 Cuma 14:46
Havada kriz! İngiliz ve Fransız jetleri Rus jeti için havalandı

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, Kuzey Denizi üzerinde İngiltere hava sahasına giren Rus uçaklarını engelledi.

Operasyon Typhoon tipi bir savaş uçağı ile bir Airbus Voyager tanker uçağının İngiltere’nin Newcastle kentinden yerel saatle 15.00'de kalkmasıyla başladı. İngiliz uçaklarını bir Fransız savaş uçağı ile tanker uçağı takip etti.

Haberde, Rus uçaklarının sayısına ve tipine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

OPERASYONUN ARDINDAN ÜSLERİNE DÖNDÜLER

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) de "devam eden bir operasyon" ile ilgili yorum yapmayacağını açıkladı.

Sky News, yaklaşık 45 dakika süren operasyonun ardından İngiliz ve Fransız uçaklarının peş peşe üslerine döndüğünü bildirdi.

RAF jetleri, geçen ay Karadeniz üzerinde Romanya'ya yakın bir bölgede Rus uçaklarına iki defa engelleme uygulamıştı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 14:46
  1. İngiliz Sky News
  2. Kuzey Denizi
  3. İngiltere hava sahası
  4. Rus uçakları
  5. Typhoon tipi savaş uçağı
  6. Airbus Voyager
  7. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF)
  8. Romanya
  9. Karadeniz

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