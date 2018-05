Havada büyük panik: Uçağın camı kırıldı!

ABD’de, Chicago’dan Newark’a gitmek için havalanan Southwest Havayolları’na ait Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, kanatlar üzerinde bulunan pencerenin camının çatlaması sonucu, Cleveland Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Newark’a gitmek için Chicago’dan havalanan yolcu uçağının pencere camında, kalkıştan yaklaşık iki saat sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle çatlak oluştu. Çatlak yolcular arasında büyük paniğe neden olurken, uçağın kaptan pilotu, yön değiştirmeye karar vererek, Newark’a seyir halinde olan uçağı, Cleveland Havalimanı’na indirmeyi başardı.

JUST IN: Southwest flight from Chicago to Newark, New Jersey, lands safely after being diverted to Cleveland, Ohio, according to the FAA, after a report of an issue with a window aboard the aircraft https://t.co/Lpdbf5GO9Kpic.twitter.com/WD7HI5017f