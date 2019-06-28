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Havacılardan sıra dışı mezuniyet töreni

Türk Hava Kurumu Üniversitesince, gösteri uçuşu ve motorlu yamaç paraşütü gibi ilginç gösteriler eşliğinde düzenlenen mezuniyet töreniyle, 659 öğrenci diplomalarını aldı- THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve THK Genel Başkanı Ahmet Berat Nogaylaroğlu:"THK Havacılık Vakfı tarafından üniversitemiz ve Makedonya'da konuşlu Uluslararası Balkan Üniversitesi ile müşterek olarak Üsküp'te bir Havacılık Fakültesi ve Havacılık Meslek Yüksek Okulu açma kararı alındı. Bu eğitim kurumları vasıtasıyla Balkanlar bölgesindeki 9 ülkeye havacılık eğitimi verebilecek bir eğitim yapısı inşa etmiş olacağız"

28 Haziran 2019 Cuma 14:52
Havacılardan sıra dışı mezuniyet töreni

ANKARA (AA) - Havacılık konusunda Türkiye'nin tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesince, gösteri uçuşu ve motorlu yamaç paraşütü gibi ilginç gösteriler eşliğinde düzenlenen mezuniyet töreniyle, 659 öğrenci diplomalarına kavuştu.

THK Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, okulun 2018-2019 Mezuniyet Töreni, Türkkuşu Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Törende, 4 fakülteye bağlı 13 bölüm ve meslek yüksekokuluna bağlı 3 programdan mezun olan 659 öğrenci diplomalarını aldı.

THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve THK Genel Başkanı Ahmet Berat Nogaylaroğlu törendeki konuşmasında, kurulduğu 2011 yılından bu yana 8 bin 691 mezun veren üniversitede şu anda öğrenim gören 3 bini aşkın öğrencisinden 285’inin yabancı ülkelerden geldiğini belirtti.

Üniversitenin uluslararası düzeydeki projeleri ve iş birliği çalışmaları hakkında da bilgi veren Nogaylaroğlu, şunları dile getirdi:

"Moskova RUDN Üniversitesi, Uluslararası Makedonya Üniversitesi, Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi, Ukrayna Devlet Teknoloji Üniversitesi ile anlaşmalar yaptık. Çin Sivil Havacılık Üniversitesi, Çin İnsansız Hava Araçları Üniversitesi, Çin Devlet Teknoloji Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri Embry-Ridle üniversiteleriyle eğitim iş birliği anlaşma sürecimiz devam ediyor. Bu anlaşmalar sonucunda, Uzay ve Uçak mühendisliği bölümleri için öğrenci ve öğretim üyesi değişimi gerçekleştireceğiz."

ERASMUS öğrenci ve akademisyen değişimi programı çerçevesinde 29 Avrupa Birliği üniversitesiyle çalıştıklarını da belirten Nogaylaroğlu, Libya, Irak, Tanzanya ve Somali ile yapılan anlaşmalarla bu öğrencilere eğitim imkanı sağladıklarını anlattı.

Çinli 2 havayolu şirketine pilot yetiştirmek üzere ön mutabakat sağladıklarının bilgisini de veren Nogaylaroğlu, "THK Havacılık Vakfı tarafından üniversitemiz ve Makedonya'da konuşlu Uluslararası Balkan Üniversitesi ile müşterek olarak Üsküp’te bir Havacılık Fakültesi ve Havacılık Meslek Yüksek Okulu açma kararı alındı. Kuruluşa ilişkin işlemler hızla devam ediyor. Bu eğitim kurumları vasıtasıyla Balkanlar bölgesindeki 9 ülkeye havacılık eğitimi verebilecek bir eğitim yapısı inşa etmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut da Türk Hava Kurumu Üniversitesinin bir gelecek projesi olduğunu belirterek, "Üniversitemiz mitolojik bir cevherin bilgi tabanlı geleceğe taşınması sorumluluğunun, iradesinin somutlaşmış halidir." ifadelerini kullandı.

Akbulut, üniversitedeki son gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"THY ile yapılan anlaşmayla öğrencilerimize pilot olarak istihdam ve TAI anlaşmasıyla staj imkanı ile Türkiye'nin gelecekteki havacılık ve uzay projelerinde rol alma şansı sağlanmıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de mevcut 4 kategori İnsansız Hava Aracı eğitim görevi üniversitemize verilmiş, bu alandaki öncü rolümüz tescillenmiştir. THK ve THK Uçuş Akademisi'nin destekleriyle faal uçak sayısı ve öğretmen pilot sayısındaki artış sonucunda pilot eğitim uçuşları tamamlanarak bu konudaki sorunlar büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Mühendislik öğretim elemanlarımızdan bir grubun geliştirdiği proje ODTÜ Elginkan Vakfı Büyük Ödülü'nü ve TÜBİTAK proje desteğini kazanmıştır. Öğrencilerimiz ABD'de yapılan hava aracı ve roket projelerine katılım başarısını göstermiştir."

- Mezuniyette uçuş gösterileri yapıldı

Mezuniyet töreni sıra dışı ve renkli gösterilere de sahne oldu. Gösteriler, 3 eğitim uçağının alçak uçuşuyla başladı. Ardından radyo kontrollü model uçak gösterisi yapıldı.

Motorlu yamaç paraşüt gösterilerinin de sergilendiği törende paraşütçüler, Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi logosunun bulunduğu afişlerle gökyüzünde tur attı.

Üniversiteyi 3'üncü ve 4’üncü dönem birincisi olarak bitiren öğrenciler Anas Semali ile Utku Uluer de yerden 25 metre yükseklikteki balondan tüm mezunlar adına temsili olarak kep attı.

Ardından yerdeki tüm öğrencilerin kep fırlattığı törende mezun olan bir kız öğrencinin, erkek arkadaşından aldığı sürpriz evlenme teklifi de renkli anlar yaşanmasına neden oldu.

Törene üniversite ve Türk Hava Kurumu yöneticileri ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:52
  1. mezuniyet töreni
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