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Havacılar Sağlık Ocağı açıldı

Yenimahalle Belediyesi tarafından Demetevler Bölgesi’nde yapımı tamamlanan Havacılar Sağlık Ocağı hizmete açıldı.

10 Mart 2019 Pazar 12:05
Havacılar Sağlık Ocağı açıldı

Yenimahalle Belediyesi tarafından Demetevler Bölgesi’nde yapımı tamamlanan Havacılar Sağlık Ocağı hizmete açıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sağlık en temel ihtiyaçtır. Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine kolay ulaşması için bu projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.


Yenimahalle Belediyesi tarafından vatandaşların daha hijyenik ortamlarda sağlık hizmeti alabilmeleri için hayata geçirilen Havacılar Sağlık Ocağının açılışı yapıldı. Açılış törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın eşi Azize Yaşar ve Ankara Milletvekili Servet Ünsal katıldı. Açılışta konuşan Başkan Yaşar, “Ben yıllarca bu mahallede sizlerle yaşadım. Sizlerle komşuluk yaptık. Yenimahalle 10 yılda çok değişti. Artık hiçbir ilçe eskisi gibi değil. İlçemiz tüm Türkiye’de parmakla gösterilir bir hal aldı” dedi.


Sağlık Ocağı yapmanın belediyelerin görevi olmadığını ifade eden Yaşar, “Vatandaşlarımız rahat sağlık hizmeti alsınlar diye bu projeleri hayata geçirdik. Çünkü, bu para sizin paranız, Sağlık Bakanlığının harcadığı para da, bizim harcadığımız para da sizin paranız” ifadelerini kullandı.


Toplumsal barışın sağlanması gerektiğini aktaran Yaşar, ”Ülke olarak birbirimizin farklılıklarına sahip çıkmamız gerekiyor. Toplum olarak bizi bölmeye çalışanlara, bizi parçalamak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Her akşam televizyonlara çıkıp her konudan anlayan yorumcuların dediklerine kulak asmayın. Onların beyinleri, vicdanları sizde de var. Şimdi ben konuşuyorum. Benden başka adayları da dinleyeceksiniz, 1 metrekarelik alana girip vicdanınızla baş başa kalıp oyunuzu kullanacaksınız” diye konuştu.


10 yıldır Yenimahalle’de gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Yaşar, ”Vatandaşımızın huzuru ve refahı için gece gündüz çalışıyoruz. Yetimin hakkına sahip çıkıyoruz. Vatandaşımızın verdiği görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar kanunların dışında kimseye bir şey vermedik. Kanun ne emrediyorsa onu yaptık. Yenimahalle’ye çocuk yaşta gelen Fethi Yaşar nasılsa şu anda karşınızdaki Fethi Yaşar aynı Fethi Yaşar. Sokaklarda tek başıma alnım ak, başım dik yürüyebiliyorum. Beni sorun, ben doğru adamsam bana destek verin, yanlış adamsam bana destek vermeyin. Benim arkamda halkım var, sizler varsınız. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:05
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