Havacılar, evini su basan ailenin yardımına koştu

Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, evine sel suları giren ve eşyaları kullanılamaz hale gelen ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.

Eskişehir’de hayırsever vatandaşların yaptığı bağışlarla gönüllü olarak yardıma muhtaç ailelerin yardımına koşan Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, iyilik faaliyetlerini sürdürüyor. Son günlerde yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrası evine sel suları giren ve eşyaları kullanılamaz duruma gelen ailenin durumunu öğrenen ve ihtiyaçlarını karşılamak için adeta seferber olan dernek üyeleri, ailenin koltuk, yatak, fırın, halı gibi eşya eksiklerini tamamlarken; erzak, kıyafet gibi hayati ihtiyaçlarını da karşıladı.

Karşılanan ihtiyaçları sonrası Havacılar Sosyal Yardımlaşma Derneğine minnettar olduklarını dile getiren aile üyeleri, yetkililere teşekkür etti.