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Havacı askerlere FETÖ operasyonu

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u aktif görevde olan 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

05 Mart 2019 Salı 10:02
Havacı askerlere FETÖ operasyonu

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u aktif görevde olan 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, daha önceki operasyonlarda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifade ve teşhisleriyle örgütle bağlantısı belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir yüzbaşı, bir teğmen ve 28 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Kararın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:02
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. gözaltı
  4. Hava Kuvvetleri Komutanlığı

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