0553 313 94 23

Havaalanından çalınan yolcu uçağı düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Seattle-Tacoma Havalimanı’dan çalınan yolcu uçağı düştü.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:17
Havaalanından çalınan yolcu uçağı düştü

ABD'nin Washington eyaletinde Seattle-Tacoma Havalimanı'da çalışan 29 yaşındaki bir havayolları mekaniğinin çaldığı uçak, havalandıktan sonra birkaç takla atıp Seattle'nin dışında güney Puget'deki Ketorn adasında düştü.

YOLCU YOKTU

Pierce County Şerifi, olayın bir terör olayı olmadığını, uçağı kaçıran kişinin resmi uçuş eğitim almadığını, yolcularını indiren uçakla ilgilenen görevli olduğunu söyledi. Açıklamada, kaçırılan uçağı iki F-15 savaş uçağının takip ettiği ancak uçağın düşme olayı ile bir ilgilerinin bulunmadığı kaydedildi.

Havalimanın normal hizmet vermeye başladığı ifade edildi.

Pierce County Şerifi, FBI mahalli yönetimle görüşmelerin devam ettiğini, olayın detayları ile ilgili bilgi vermek için erken olduğunu söyledi.

Uçağın sahibi olan Alaska Airlines yayımladığı açıklamada, 76 yolcu kapasiteli Horizon Air Q400 uçağın izinsiz olarak kaldırıldığından haberdar olduğunu belirtti. 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:17
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Washington
  3. Seattle
  4. Amerika
  5. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'de Almanca ikinci yabancı dil olsun" önerisi
    1. "Türkiye'de Almanca ikinci yabancı dil..
    2. Ordu sahili kırmızıya büründü!
    3. Pegasus’tan bayram için ek seferler
    4. Tatili yarıda kaldı! Hırsızlık zanlısı..
    5. Nagehan Alçı tarih verdi: 4 Kasım'da..
    6. Şok Marketler’den 5,5 milyarlık ciro
    7. Düğmeye basıldı! Türkiye genelinde dev..
    8. Son iki günde 13 terörist etkisiz hale..
    9. Ülker, ikinci çeyrekte yüzü güldü..
    10. Milli Savunma Bakanı Akar'dan Twitter..
    11. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
    12. İstanbul'da halk otobüsünde yangın!
    13. K. Kore lideri Kim Jong-un fanilayla..
    14. Bursa'da drone destekli kaçak midye..
    15. FOX TV'den algı operasyonu! Suçu..
    16. Emekliler dikkat! Önümüzdeki hafta..
    17. Edirne'de uyuşturucu satıcılarına..
    18. Türkiye-ABD krizi İngilizlerin hoşuna..
    19. Yamaçtan aşağı yuvarlanan iş..
    20. Tolga sürprizi! Almanya'dan talip var
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?