Havaalanından çalınan yolcu uçağı düştü

ABD'nin Washington eyaletinde Seattle-Tacoma Havalimanı'da çalışan 29 yaşındaki bir havayolları mekaniğinin çaldığı uçak, havalandıktan sonra birkaç takla atıp Seattle'nin dışında güney Puget'deki Ketorn adasında düştü.

YOLCU YOKTU

Pierce County Şerifi, olayın bir terör olayı olmadığını, uçağı kaçıran kişinin resmi uçuş eğitim almadığını, yolcularını indiren uçakla ilgilenen görevli olduğunu söyledi. Açıklamada, kaçırılan uçağı iki F-15 savaş uçağının takip ettiği ancak uçağın düşme olayı ile bir ilgilerinin bulunmadığı kaydedildi.

Havalimanın normal hizmet vermeye başladığı ifade edildi.

Pierce County Şerifi, FBI mahalli yönetimle görüşmelerin devam ettiğini, olayın detayları ile ilgili bilgi vermek için erken olduğunu söyledi.

Uçağın sahibi olan Alaska Airlines yayımladığı açıklamada, 76 yolcu kapasiteli Horizon Air Q400 uçağın izinsiz olarak kaldırıldığından haberdar olduğunu belirtti.