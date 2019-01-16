Hava ulaşımına kar engeli
Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi16 Ocak 2019 Çarşamba 12:38
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'den Kayseri'ye yapılacak 9 uçak seferi olumsuz hava koşularından dolayı iptal oldu.
Ayrıca, kentten İstanbul ve İzmir'e havalanacak 8 uçağın da kalkışları gerçekleşmedi.
Öte yandan Amsterdam-Kayseri arasında gerçekleşmesi gereken dış hat seferi de iptal edildi.
Olumsuz hava koşullarının sürmesi durumunda, iptal olan uçak seferi sayısının artabileceği belirtildi.
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