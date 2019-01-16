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Hava ulaşımına kar engeli

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:38
Hava ulaşımına kar engeli

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'den Kayseri'ye yapılacak 9 uçak seferi olumsuz hava koşularından dolayı iptal oldu.

Ayrıca, kentten İstanbul ve İzmir'e havalanacak 8 uçağın da kalkışları gerçekleşmedi.

Öte yandan Amsterdam-Kayseri arasında gerçekleşmesi gereken dış hat seferi de iptal edildi.

Olumsuz hava koşullarının sürmesi durumunda, iptal olan uçak seferi sayısının artabileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:38
  1. uçak seferi

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