Hava ulaşımına kar engeli

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'den Kayseri'ye yapılacak 9 uçak seferi olumsuz hava koşularından dolayı iptal oldu.

Ayrıca, kentten İstanbul ve İzmir'e havalanacak 8 uçağın da kalkışları gerçekleşmedi.

Öte yandan Amsterdam-Kayseri arasında gerçekleşmesi gereken dış hat seferi de iptal edildi.

Olumsuz hava koşullarının sürmesi durumunda, iptal olan uçak seferi sayısının artabileceği belirtildi.