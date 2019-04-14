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Hava trafiğine sis engeli

İstanbul Havalimanı çevresinde etkili olan sis nedeniyle hava trafiğinde gecikmeler yaşandı

14 Nisan 2019 Pazar 13:18
Hava trafiğine sis engeli

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle hava trafiğinde gecikmeler meydana geldi.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkili olan sis ve olumsuz hava koşulları hava trafiğinde aksamalara neden oldu.

Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu İstanbul Havalimanı'na inmeye çalışan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Hava tur atan uçaklardan bazılarını yakıtlarının azalması nedeniyle iniş için öncelik istedi. Seferlerde yaklaşım 15-20 dakikalık gecikmeler yaşandı.

Sisin etkisinin azalmasıyla uçuşlar öğle saatlerinden itibaren normale döndü.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 13:18
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