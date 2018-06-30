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Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu ilçede hayat durdu

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar sokaklara çıkmazken günlük hayat kelimenin tam anlamıyla durma noktasına geldi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:58
Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu ilçede hayat durdu

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde nemle birlikte sıcaklar 40 dereceyi bulurken, günlük hayat durma noktasına geldi.

Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Çukurca'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Öğlen saatlerinden itibaren sokaklar boşaldığı ilçede inşaatlarda çalışanlar ise işlerine ara vermek zorunda kaldı. Birçok esnafın da sıcaklar nedeniyle kepenk kapattığı Çukurca ilçesi sakinleri, sıcakların artması üzerine zor günler geçirdiklerini ifade ettiler

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORLAR

Nefes almakta güçlük çektiğini anlatan ilçe sakinleri, "Tahammül edilemez sıcaklar var. Dışarı çıkar çıkmaz sıcak yüzüme vurdu. Sokaklar bomboş. İnşaat işçileri işi bırakmak zorunda kaldı. Birçok esnaf ise ya işlerinde kalmayı tercih ettiler ya da kepenk kapatıp evlerine gittiler. İmkanları olan aileler ise daha serin olan Zap Vadisi kenarına veya şelalelerin bulunduğu alanlara gidip akşama kadar burada serinliyorlar" dediler.

 

UZMANLAR SOKAĞA ÇIKMAMA UYARISINDA BULUNDU

Uzmanlar, tansiyon, şeker gibi kronik hastalıkları bulunanların kesinlikle bu havada dışarı çıkmaması gerektiği uyarısında bulunarak, yaşlılar ve çocukların da öğlen saatlerinde sokağa çıkmaması uyarısında bulundular.

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 17:58
  1. Çukurca
  2. Hakkari
  3. Irak

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