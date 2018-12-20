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Hava sıcaklıkları artıyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yarın 2-4 derece artacağı bildirildi

20 Aralık 2018 Perşembe 19:23
Hava sıcaklıkları artıyor

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yarın 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Zonguldak,Bartın, Kastamonu, Sinop, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir,Niğde, Aksaray, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Siirt çevrelerininyağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur,Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Hakkari ve Vançevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olmasıbekleniyor. Yağışların, bu gece ve yarın sabah saatlerindeRize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sisve pus, Trakya ve Doğu Anadolu'da buzlanma vedon bekleniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:23
  1. Hava durumu
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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