Hava sıcaklıkları artacak

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat’ta hava sıcaklıkları Pazartesi’nden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada yurdun büyük bölümünde yarından itibaren yağış beklenmediği bildirildi. Açıklamada batı bölgelerden başlamak üzere yurdun birçok bölgesinde sıcak havanın etkili olacağı ifade edildi. Yurdun güneyinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4 derece ve, kuzey ve iç kesimlerde ise 5-9 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin ediliyor.

İç Anadolu bölgesinde hafta sonundan itibaren sıcak hava etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının Sivas’ta 15, Kayseri’de 16, Kırşehir’de 18, Nevşehir’de 16 ve Yozgat’ta da 15 derece olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının gelecek haftanın ortası itibariyle Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava nedeniyle mevsim normallerine düşeceği tahmin ediliyor.