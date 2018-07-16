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'Hava saldırısının karşılığı yine hava saldırısıdır'

Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısının karşılığının yine hava saldırısı olacağını açıkladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:55
'Hava saldırısının karşılığı yine hava saldırısıdır'

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Filistin direniş grupları, işgalcinin (İsrail'in) direnişle girdiği turu kaybedeceğini vurguluyor. Hava saldırısının karşılığı yine hava saldırısıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Filistin direniş gruplarının İsrail'in Gazze'de yeni bir denklem dayatmasına izin vermeyeceği de vurgulandı. 

İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziye hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas ve İslami Cihad, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise, Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığını ileri sürerek, Gazze Şeridi'nde İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğunu iddia ettiği 40'a yakın hedefi vurduğunu açıklamıştı.

Saldırılarda, Gazze şehir merkezi yakınındaki inşaat halindeki bir bina da vurulmuş, bombardımanda binanın yakınındaki 15 yaşındaki Emir el-Nimra ve 16 yaşındaki Luey Kuheyl adlı Filistinli çocuklar şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA  

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:55
  1. Mısır
  2. İsrail
  3. Twitter
  4. Filistin
  5. Gazze

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