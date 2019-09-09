Suriye'de hava saldırısı! İran'a bağlı 18 milis öldürüldü Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin doğusunda düzenlenen hava saldırısında en az 18 İran yanlısı milisin öldürüldüğünü açıkladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin doğusunda Irak sınırına yakın al-Bukamal (Ebu Kemal) bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısında 18 İran yanlısı milisin öldüğünü duyurdu. "Saldırının kimin yaptığı belli değil" Gözlemevi saldırının kim tarafından yapıldığı hakkında bir bilgi paylaşmadı.

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