Hava nasıl olacak? Yağış İstanbul’da ne kadar sürecek? Son dakika meteoroloji haberleri

Meteorolojinin dediği yağışlar nihayet İstanbul’a geldi. Mega kent İstanbul'da gece başlayan yağış sağanağa dönüştü. Yıldırım çakıp şimşekler gökyüzünü aydınlatırken yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. Peki yağış İstanbul’da ne kadar sürecek.

Dün akşam Trakya’da başlayan kuvvetli gök gürültülü ve sağanak yağışlar Marmara'nın tümünde etkili oluyor. Gün boyu devam edecek yağışların akşama doğru İstanbul'da daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Yağışlar bu gece ve yarın da etkili olacak.