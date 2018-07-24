Hava nasıl olacak? Yağış İstanbul’da ne kadar sürecek? Son dakika meteoroloji haberleri
Meteorolojinin dediği yağışlar nihayet İstanbul’a geldi. Mega kent İstanbul'da gece başlayan yağış sağanağa dönüştü. Yıldırım çakıp şimşekler gökyüzünü aydınlatırken yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. Peki yağış İstanbul’da ne kadar sürecek.24 Temmuz 2018 Salı 08:34
Meteorolojinin dediği yağışlar nihayet İstanbul’a geldi. Mega kent İstanbul'da gece başlayan yağış sağanağa dönüştü. Yıldırım çakıp şimşekler gökyüzünü aydınlatırken yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. Peki yağış İstanbul’da ne kadar sürecek.
Dün akşam Trakya’da başlayan kuvvetli gök gürültülü ve sağanak yağışlar Marmara'nın tümünde etkili oluyor. Gün boyu devam edecek yağışların akşama doğru İstanbul'da daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Yağışlar bu gece ve yarın da etkili olacak.
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