0553 313 94 23

Hava Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hava Kuvvetleri'ne yönelik başlatılan FETÖ operasyonunda 100 asker ile 88 sivil hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

16 Kasım 2018 Cuma 10:05
Hava Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığndan verilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan eski 4 teğmen ve 96 astsubay ile FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri İmamı" Kemal Batmaz'a bağlı 88 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

25 ilde operasyon

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 25 ilde operasyon başlattı.

Gözaltına alınan asker şüpheliler hakkında daha önce açılan soruşturmalardan dolayı idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, "mahrem imam"lardan 13'ünün değişik kamu kurumlarında aktif olarak çalıştığı bildirildi.

86 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında şu ana kadar 60'ı eski asker, 86 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlıların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 10:05
  1. Ankara
  2. hava kuvvetleri
  3. fetö

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell “Zeka Gücü” 30 bin çocuğa ulaşacak
    1. Turkcell “Zeka Gücü” 30 bin çocuğa..
    2. Renault-Nissan-Mitsubishi..
    3. Bakan Kurum'dan dar gelirliye konut..
    4. Pegasus’tan Ankara-Paris hattı
    5. Kayseri'de askeri araç kaza yaptı!
    6. Sanayi üretiminde son rakam açıklandı
    7. Fatih Erbakan'ın kurduğu yeni partinin..
    8. Bak Başbuğ paşa, imam hatipler neden..
    9. Diyabetin ekonomiye yükü 10 milyar lira
    10. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    11. İstanbul cuma namazı vakti
    12. Soylu HDP'lilere haddini bildirirken..
    13. Hava Kuvvetleri'ne operasyon!
    14. Rusya'dan NATO tatbikatına müdahale
    15. Yargıtay'dan çok önemli yıllık izin..
    16. Ankara cuma namazı kaçta okunuyor-
    17. 'Erwin Koeman'ı seçmemin 5 nedeni var'
    18. Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    19. Binali Yıldırım'dan 'Mustafa Kemal'..
    20. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un..
    Başörtüsüne zulüm! Gece kulübünde rezil teklif
    Başörtüsüne zulüm! Gece kulübünde rezil teklif
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı
    Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!