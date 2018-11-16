Hava Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığndan verilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan eski 4 teğmen ve 96 astsubay ile FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri İmamı" Kemal Batmaz'a bağlı 88 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

25 ilde operasyon

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 25 ilde operasyon başlattı.

Gözaltına alınan asker şüpheliler hakkında daha önce açılan soruşturmalardan dolayı idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, "mahrem imam"lardan 13'ünün değişik kamu kurumlarında aktif olarak çalıştığı bildirildi.

86 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında şu ana kadar 60'ı eski asker, 86 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlıların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.