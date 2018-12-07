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Hava Kuvvetlerindeki "ankesör" soruşturmasında 22 tutuklama

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 56 şüpheliden 22'si tutuklandı- Adli kontrol şartı uygulanarak salıverilen 34 zanlıdan 4'ü, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu

07 Aralık 2018 Cuma 22:48
Hava Kuvvetlerindeki "ankesör" soruşturmasında 22 tutuklama

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 56 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Abdullah Çıtak tarafından sorgulanan şüphelilerden 4'ü, "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak" istediklerini belirterek itirafçı oldu.

Savcılık sorgusunun ardından 52 zanlı tutuklanmaları, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverilmeleri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 22'si tutuklandı, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "sivil mahrem imamları" ile ankesörlü telefondan haberleştikleri ileri sürülen Hava Kuvvetleri Komutanlığından biri yüzbaşı, biri teğmen, 80'i astsubay toplam 82 asker hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 22:48
  1. Cumhuriyet Savcısı Abdullah Çıtak
  2. FETÖ
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. Hava Kuvvetleri Komutanlığı

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