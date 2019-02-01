Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 11 pilota gözaltı!
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonunda 11'i pilot 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.01 Şubat 2019 Cuma 09:38
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün Mahrem İmamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 2 yarbay, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen olmak üzere 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Hürriyet'in aktardığına göre, gözaltına alınan şüpheliler hakkında bu soruşturma nedeniyle geçici görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı.
11 pilot
Şüphelilerden 11’nin pilot olduğu bildirildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.
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