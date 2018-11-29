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"Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı"na 15 yıl hapis

FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sözleşmeli subayların imamı" olduğu belirtilen Gürdal Türkekurban, "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 16:37
"Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı"na 15 yıl hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sözleşmeli subayların imamı" olduğu belirtilen Gürdal Türkekurban, "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay karargahındaki eylemlerle ilgili "çatı davası"nın sivil sanığı Birol Kurubaş'ın fotoğraflarından teşhis ettiği ve "Naci" kod adını kullandığını söylediği Türkekurban'ın yargılandığı, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada karar açıklandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Türkekurban ve avukatı ile müdahiller ÖSYM ve Maliye Hazinesi'nin avukatı katıldı.

Önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirten Türkekurban, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Görüşü sorulan iddia makamı, Türkekurban'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda, Türkekurban'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

- İddianame

İddianamede, Türkekurban'ın, 2004-2010 arasında FETÖ ile bağlantılı okullarda öğretmenlik yaptığı ve 2010'daki KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırıldığı kişilerden olduğu ifade edildi.

"Resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlarından cezalandırılması talep edilen Türkekurban, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay karargahındaki eylemlerle ilgili "çatı davası"nın sivil sanığı Birol Kurubaş tarafından teşhis edilmiş ve "Naci" kod adını kullandığı tespit edilmişti.

Kurubaş ve gizli tanık "Toprak"ın beyanlarında, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı ifade edilen Türkekurban, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sözleşmeli subayların imamı" olduğu belirtilmişti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:37
  1. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Gürdal Türkekurban

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