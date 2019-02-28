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Hava Kuvvetleri Komutanlığının gömleği mahkumlardan

Adıyaman Açık Caza İnfaz Kurumundaki mahkumlar, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 58 bin adet kamuflaj gömlek dikiyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:01
Hava Kuvvetleri Komutanlığının gömleği mahkumlardan

Adıyaman Açık Caza İnfaz Kurumundaki mahkumlar, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 58 bin adet kamuflaj gömlek dikiyor.


Adıyaman Açık Caza İnfaz Kurumundaki mahkumlar hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Fabrika gibi çalışan Adıyaman Açık Caza İnfaz Kurumunda mahkumlar meslek öğreniyor. Kurumda inşaatçılıktan tekstile, marangozluktan yöresel ürünler paketleme işine kadar bir çok meslek öğretiliyor. Bu meslekleri öğrenen mahkumlar sigortalı çalışıyor.


Adıyaman Açık Caza İnfaz Kurumundaki 663 mahkumdan 257’si çeşitli işlerde çalışıyor.



Hava Kuvvetler Komutanlığına kamuflaj gömlek


Bir fabrika gibi faaliyet gösteren Adıyaman Açık Caza İnfaz Kurumundaki tekstil atölyesinde 76 mahkum çalışıyor.2018 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 53 bin adet eğitim pantolonu diken mahkumlar şimdilerde ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı için çalışıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığına 658 bin adet kamuflaj elbise dikiliyor. İşleri en ince detayına dikkatle yerine getiren mahkumlar, harıl harıl çalışıyor.



Kilimleri ilmek ilmek dokuyorlar


Adıyaman Açık Caza İnfaz Kurumundaki atölyelerin en önemlilerinden birini kilim atölyesi oluşturuyor.Mahkumlar hükümlerinin biteceği günün özlemini çekerken duygularını kilimlere dokuyor. İlmek ilmek, el emeği göz nuru ile dokunan kilimler kurum tarafından satışa sunuluyor. Adalet Bakanlığının çeşitli illerde açtığı sergi ve fuarlarda satışa sunulan el dokuması kilimler ile geleneksel el sanatları yaşatılıyor.


Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Naci Bilmez, açık ceza infaz kurumlarının iş esasına ve çalışma yasasına dayalı kurumlar olduğunu belirterek, mesleği olmayanlara meslek öğrettiklerini dile getirdi. Meslek sahibi hükümlüleri değişik iş kollarında çalıştırdıklarını kaydeden Naci Bilmez, “Mesleği olmayan hükümlüleri belirli bir eğitime tabi tutarak, onlara meslek edindiriyoruz. Cezaevleri sadece hükümlülerin cezalarını çektiği yerler değildir. Bizler özellikle hükümlülerimizin ceza sürelerini en iyi şekilde geçirmeleri için iş ve meslek öğretimine önem veriyoruz. Şu anda tekstil atölyemizde Hava Kuvvetleri Komutanlığına kamuflaj gömleğini dikiyoruz. 58 bin adet gömleğin dikimini inşallah Mayıs ayı içerisinde bitirerek, teslim etmeyi planlıyoruz. 2018 yılı içerisinde de yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 53 bin eğitim pantolonu dikimi gerçekleştirdik. Yine 5 bin nevresim takımı, 2 bin adet battaniye dikimi gerçekleştirdik” dedi.


Bilmez, özellikle kilim atölyesinde el sanatlarını yaşatmayı amaç edindiklerini dile getirerek, “Kurumumuzda tekstil dışında inşaat atölyesi, mobilya marangoz atölyesi, demir atölyesi, kilim atölyesinin de içindegibi çok sayıda iş kolumuz bulunmaktadır.Özellikle kilim atölyemizde geleneksel el sanatlarımızı yaşatmanın gayreti içerisindeyiz. Özellikle cezaevimizde el dokuması kilimler üretiyoruz. Dokuduğumuz kilimler doğal yünden kök boyaları ile imal edilmiş ipten yapılmakta, tamamen hükümlülerimizin el emeği, göz nuruyla dokunun kilimlerdir” ifadelerine yer verdi.


Mahkumlar ise meslek öğrenmek ve para kazanmaktan mutlu olduklarını dile getirerek, kendilerine bu imkanı veren devlet yetkililerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:01
  1. sanat
  2. sergi
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