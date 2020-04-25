Hava kirlilliğine yol açan parçacıklarda koronavirüs tespit edildi

İtalyan bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma kapsamında Bergamo kentindeki bir sanayi bölgesinden toplanan hava örneklerinde Covid-19'a neden olan koronavirüse benzer genetik özelliklere çok yakın bir bulgu elde etti.

Bolonya Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı tarafından yapılan istatistiki analizler Avrupa'nın en yüksek kirlilik düzeyine sahip bölgelerden olan kuzey İtalya'daki yüksek enfeksiyon oranını açıklamak için öne sürülen bazı iddiaları destekler nitelikte.

Daha önce yapılan çeşitli çalışmalarda hava kirliğine yol açan parçacıkların mikropları barındırdığı ve kuş gribi, kızamık ve şap gibi hastalıklara yol açan virüslerin uzak mesafelere taşınmasında rol aldığı görülmüştü.

The Guardian gazetesinin haberine göre, henüz başlangıç aşamasındaki çalışmalarda koronavirüsün hava kirliliğine yol açan parçacıklar üzerinde Covid-19'un yayılmasına neden olacak miktarda ve sürede varlıklarını ne derece sürdürdükleri araştırılıyor.

Koronavirüs havada saatlerce asılı kalabiliyor ve başka yerlere taşınabiliyor

Koronavirüsün hapşırma ya da öksürük yolu ile yayılan damlacıklar aracılığıyla bir ya da iki metre mesafeye ulaştığı biliniyor. Bazı araştırmalar, beş mikrondan daha küçük damlacıkların ise havada dakikalar hatta saatlerce asılı kalabildiğini, bu sayede başka yerlere taşınabildiğini ortaya koymuştu.

Başka araştırmalarda da Covid-19'un yol açtığı ölümlerle yüksek hava kirliliği arasında bir bağlantı olduğuna işaret ediliyor. Uzun süre kirli havaya maruz kalmak akciğer sağlığını olumsuz etkilediğinden bu kişilerin Covid-19 karşısında daha savunmasız bırakıyor.