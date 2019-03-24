0553 313 94 23

Hava durumunu en fazla sigortacılar sordu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geçen yıl en çok meteorolojik veriyi 5 bin 670 başvuruyla sigorta sektörü talep ederken, bunu bin 756 taleple adalet, bin 332 taleple çevre sektörü izledi.

24 Mart 2019 Pazar 11:11
Hava durumunu en fazla sigortacılar sordu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) geçen yıl en çok meteorolojik veri talep eden sektör, 5 bin 670 başvuruyla sigortacılık oldu.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, kurum tarafından başta havacılık, ulaştırma, denizcilik ve tarım olmak üzere hemen hemen tüm sektörlere hizmet veriliyor.

MGM tarafından, geçen yılın sonu itibarıyla bin 635 Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu'ndan her dakika veri alındı. Havacılık sektörü için de 74 havalimanında kurulu istasyonlardan veri elde edildi. Denizcilik faaliyetlerine destek için ise deniz fenerlerinin bulunduğu yerlere ve şamandıralar üzerine konumlandırılan 83 istasyonla sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve hızı, yağış, deniz suyu sıcaklığı ölçümleri yapılıyor.

Denizcilik ve turizm sektörüne verilen meteorolojik desteğin kalitesini artırmak için sahil şeridinde yerleştirilecek platformlar üzerine deniz suyu sıcaklığı ölçüm sistemleri kurulması da planlanıyor. Bu sistemlerin ölçüm verilerini GPRS sistemiyle iletmesi öngörülüyor.

41 noktaya kurulmuş Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi de havacılık, ulaştırma, tarım, enerji, milli savunma ve sigortacılık başta olmak üzere birçok sektöre yönelik hizmetler için kullanılıyor.

MGM tarafından geçen yıl yağış, fırtına, su baskını, sel, çığ, buzlanma, don, toz aşımı ve heyelan tehlikesi gibi farklı alanlarda 798 meteorolojik uyarı yapıldı. Bu sayı 2017'de 400 olarak kaydedilmişti. Geçen yılki uyarıların 626'sı kuvvetli yağış için yapıldı.

 

- 14 bin 585 meteorolojik veri talebine yanıt

Meteorolojik veriler konusunda özel hizmet de veren MGM, birçok sektörün meteorolojik veri talebine yanıt verdi. Kurum tarafından 2017'de 14 bin 752 meteorolojik veri talebi karşılanırken, bu sayı geçen yıl 14 bin 585 oldu.

Geçen yıl, en çok meteorolojik veriyi 5 bin 670 başvuruyla sigorta sektörü talep etti. Bu sektörü bin 756 taleple adalet, bin 332 taleple çevre izledi. Çevrenin ardından bin 303 taleple eğitim, bin 237 taleple inşaat sıralandı.

Tarım sektörü 923, enerji 749, ulaşım 283, gıda 153 ve savunma 131 veri talebiyle öne çıktı.

Meteorolojiden bazı adli olayların meydana gelmesinde meteorolojik şartların etkisinin belirlenmesi amacıyla mahkemelerce bilgi talep edilirken, sigorta sektörü de hortum ve yıldırım gibi hava olaylarına hasar tazminatı ödemelerinde bu verilerden yararlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:11
  1. Adalet
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. meteorolojik veri
  4. sigorta

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macron hakkında şok ifadeler! "Aldığı kararlar, otoriter sersemlik"
    1. Macron hakkında şok ifadeler! "Aldığı..
    2. Fasulye ezmesi nasıl yapılır? İşte..
    3. Kepez’de drag heyecanı
    4. İki çocuğun ölümünde büyük ihmal
    5. Siyonistler birbirine girdi!..
    6. Mezitli’de engelliler için..
    7. Yolda oluşan toza vatandaşlar su ile..
    8. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe’de..
    9. Dündar, kuş pazarını gezdi
    10. Adil Gevrek: "Yabancı sınırı Türk..
    11. Waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi..
    12. Sol bacağındaki ağrı hayatını..
    13. Başkan Bakıcı Yeni Mahalle sakinleri..
    14. Valiz açıldı ve içinden "Metamfetamin"..
    15. Milli maç biletleri karaborsaya düştü
    16. Yağmur çamura rağmenseçim..
    17. İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla..
    18. (Özel haber) Mehmet Helvacı: "Futbol..
    19. Biberin fiyatı dudak uçuklatıyor
    20. Miami Açık'a favorilerden erken veda
    21. Ayşebacı’da Avcı coşkusu
    22. Kadıköy'de karaya oturan teknedeki 6..
    23. Dülgeroğlu’ndan kamyon ve tır..
    24. Emperyalistlerin moda tuzağına..
    25. LGS başvuruları ne zaman başlayacak?..
    26. Sultanhisarlı kadınlar kefir ve yoğurt..
    27. Elektronikçi, mezar taşlarına granit..
    28. İşte Zillet İttifakı'nın terörle..
    29. Bekçiler ilk kez miting görevinde
    30. Sanders’ten Siyonist lobisini..
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında