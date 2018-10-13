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Hava durumu son dakika Meteoroloji raporuna göre yağışlar nereye yağacak?

Meteoroloji'den bugün İstanbul başta olmak üzere Ege, Akdeniz, İç AdanoluKaradeniz Bölgesi için son dakika uyarısında bulundu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak var aynı durum Ege, Akdeniz, İç Anadolu olmak üzere diğer bölgelerde de hava durumu tahminlere göre yağışlı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:38
Hava durumu son dakika Meteoroloji raporuna göre yağışlar nereye yağacak?

Meteoroloji'den bugün İstanbul başta olmak üzere Ege, Akdeniz, İç Adanolu  Karadeniz Bölgesi için son dakika uyarısında bulundu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak var aynı durum Ege, Akdeniz, İç Anadolu olmak üzere diğer bölgelerde de hava durumu tahminlere göre yağışlı.

Meteorolojinin tahminlerine göre bugün Türkiye genilinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır ve Kırklareli için sağanak ve gökgürültülü yağış uyarısı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile İstanbul, Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı çevreleri ve Diyarbakır’ın kuzey, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Ankara: Parçalı bulutlu 19

Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 11:38
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Bayburt
  4. Trabzon
  5. Tekirdağ
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Rize
  9. Ordu
  10. Kocaeli
  11. Kırklareli
  12. İzmir
  13. Gümüşhane
  14. Giresun
  15. Erzurum
  16. Diyarbakır
  17. Çankırı
  18. Bursa
  19. Bolu
  20. Antalya
  21. Ankara
  22. Ağrı
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