Hava durumu son dakika İstanbul’da hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? 15 Kasım Meteoroloji bilgileri

Meteoroloji son dakika ardı ardına uyarılarda bulunmakta. Meteoroloji’den gelen bilgilere göre, hava sıcakları hızlı bir şekilde düşecek düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte bazı yerlere yağış bazı yerlere ise kar yağacak. İstanbul son dakika hava durumu haberleri! Kar ne zaman yağacak? İşte hava durumunda son durum bilgileri

Hava durumu, son dakika kar yağmur uyarısı, Meteoroloji 15 Kasım hava durumu raporu, son dakika haberler, Meteoroloji'den 15 Kasım il il hava durumu verileri, Kar ne zaman hangi tarihte yağacak, İstanbul hava durumu, kar yağışı Meteoroloji son dakika var mı? sorularının cevabı merak ediliyor. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar kışlık giysilerini giymeye başladı. Sıcaklıkların yerini bazı yerlerde sağanak yağış bazı yerlerde ise mevsimin ilk karı aldı. Meteoroloji’den son dakika yağış ve kar uyarısı birbiri ardına geldi. Peki hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da yağışlar ne kadar sürecek? Kar yağacak mı? Kar nerelere yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Konya, Samsun, Denizli, Erzurum, Diyarbakır, Ağrı, Ardahan son dakika hava durumu bilgileri. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, kuvvetli olarak aralıklarla Cuma (16.11.2018) günü akşam saatlerine kadar etkili olması ve yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 mm arasında değişkenlik göstermesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 18 derece civarında seyrederken, hava ise parçalı bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun dün yaptığı açıklamada, "Hava sıcaklıkları 6-12 derece arasında düşecek. Yağış bekliyoruz. Biraz da hava soğuyacak. Vatandaşlarımız gelişmelerimizi televizyonlarımızdan takip etsinler" ifadelerini kullanmıştı.

Kar nerelere yağacak? Havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk kar yağışı haberi bu hafta için verildi. Perşembe günü Kastamonu ve Bolu'da karla karışık yağmur görülecek. Cuma günü, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin bazı illerinin karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü ise, Ardahan, Kars, Erzurum'da kar yağışı, Ağrı'da ise karla karışık yağmur bekleniyor.