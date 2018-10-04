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Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu son dakika

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu tahmini geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ekim ve 5 Ekim tarihlerinde hava durumu tahmini verileri açıkladı. Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da bugün sağanak yağmur bekleniliyor

04 Ekim 2018 Perşembe 08:30
Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu son dakika

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu tahmini geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ekim ve 8 Ekim tarihlerinde hava durumu tahmini verileri açıkladı. Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da bugün sağanak yağmur bekleniliyor.

Meteoroloji’den hava durumu üzerine bulutlu-güneşli müjdesi gelirken, İstanbul hava durumu, 4-8 Ekim tarihleri arası nasıl olacak? Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre 4 günlük sıcaklık verileri yükselişe geçerken en yüksek sıcaklık 24 derece, en düşük sıcaklık 16 derece. Rüzgarın hızında hafif yükseliş var. Nem oranları beş günlük verilere göre artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir açıklama yapılarak İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Söz konusu açıklamada Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edilerek ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

5 Ekim Cuma günü İstanbul’da gökyüzü tekrardan açılıyor: Bulutlu-güneşli geçmesi bekleniliyor. Sıcaklık 17-22 derece aralarında olması beklenirken, nem oranı yüzde 53-78 arasında. Rüzgar saatte 30 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 08:30
  1. Sakarya
  2. Kocaeli
  3. Kırklareli
  4. İstanbul
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