Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van’ın Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.13 Haziran 2019 Perşembe 17:07
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van’ın Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
YORUM YAZ