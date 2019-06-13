Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van’ın Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van’ın Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.