Hava alanlarında 23 Nisan kalabalığı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce vatandaş Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına akın etti.

Sabiha Göçken Havalimanı'nda normal günlerin üzerinde bir yoğunluk yaşandı. Yolcular bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği konturlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. İSG yönetimi, yolculara 3-3.5 saat öncesinden havalimanında olmaları tavsiyesinde bulundu. İSG yönetimi olarak 3 gün boyunca yaşanacak yoğunluğa karşı önlem aldıklarını belirten Operasyon Direktörü Göksu Güney, "Terminal işletmesi olarak yolcuya direkt dokunduğumuz noktalar, otoparkımız, güvenliğimiz, temizliğimiz terminal için diğer hizmetlerimizle ilgili değerlendirme toplantılarımızı yaptık, ilgili koordinasyonumuzu sağladık. Otoparkta ekstra park alanları yarattık. 3 günlük tatil dönemi için ciddi anlamda bir çalışma içerisindeyiz. Hem kendi ekibimiz hem havalimanı paydaşlarımızla beraber yoğun bir mesai ve koordinasyon sağlıyoruz. Aslında yoğunluğumuz dün (perşembe) itibariyle başladı" dedi.

"3 GÜNDE 450 BİN YOLCU BEKLİYORUZ"

Geçen yıla oranla yolcu sayısında yüzde 17'lik bir artış bekledikleri söyleyen Göksu Güney, "Bu 3 günlük tatilimiz boyunca, bugünkü gidişleri de eklersek 450 bine yakın bir yolcu bekliyoruz. Geçen seneye göre yüzde 17'lik bir artışımız var. Bu artışa paralel olarak bir tatil dönemi yaşayacağız. Geçen sene 23 Nisan pazar gününe denk gelmişti, fakat bu sene pazartesiye denk geldiğinden bugünden itibaren 4 günlük bir tatil süremiz var. O yüzden yoğunluğumuz çok daha fazla olacak" diye konuştu.

İSG'nin konumu nedeniyle İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Adapazarı, Yalova, Bursa bölgelerinden de yolcu aldığını anlatan Göksu Güney, "Özellikle Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla beraber bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın havalimanına ulaşımı çok daha kolay oldu. Bir de Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yollarının yapılması İstanbul Avrupa yakasının yanı sıra buranın Trakya Bölgesi için tercih edilebilir bir havalimanı olmasını sağladı. Bunun yanında 2019'un ikinci yarısında metro inşaatının bitmesi ve İstanbul'un raylı sistemlere entegrasyonunun ardından ulaşım modlarında tamamlamaya gitmiş olacağız. Bu bizi 2019'un ikinci yarısından itibaren gerçek bir şehir havalimanı haline getirecek" ifadelerini kullandı.

TEMMUZ'DA 41 MİLYONA ÇIKACAK

İSG'nin 33 milyonluk yolcu kapasitesini bu yılın temmuz ayı itibariyle 41 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Güney, yeni bina hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Biz bu kapasiteyi yükseltmek için çabalıyoruz. Yaklaşık 80 bin metrekarelik yeni bir iskele binası inşaatımız devam ediyor. Bu yılın temmuz ayında bunu açmayı planlıyoruz ve bununla beraber 41 milyon kapasitesine çıkacağız. Hali hazırda tesislerimizin kapasite sınırına yakın faaliyet gösteriyoruz. İç hatlarda yapacağımız böyle bir büyütme ile aslında çok daha fazla yolcu beklediğimiz kanıtlanıyor."

ZAMANINDA KALKIŞTA İLK 10'DA

1 Ocak ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki uçuşlar üzerinden gerçekleştirilen araştırmaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan 2017 yılında kalkış yapan 109.840 uçaktan yüzde 88,49’u zamanında kalktı. Yapılan araştırmada, Haziran ayı yüzde 94,17 ile en yüksek zamanında kalkış oranına sahip ay olurken, ekim ayı yüzde 93,87’lik oranıyla ikinci sırada yer aldı. Bu sıralamada yer alan Türkiye'deki tek havalimanı olduklarına dikkat çeken Göksu, "Bunlar, havayolu şirketlerimiz, yer hizmetlerinin ortak faaliyetinin sonunda gerçekleşen performansın sonuçlarıdır. Biz 2018 yılında da bu oranımızı yükselterek devam ettireceğiz" dedi.

ŞANLIURFA'DAN PARİS'E

3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, uzun kuyruklara neden oldu. Yolculardan Gizem Aslan, ailecek Kıbrıs'a gittiklerini belirtirken, Vildan Bakaroğlu ise torunlarıyla birlikte Şanlıurfa'da yaşayan torununu görmeye gittiğini söyledi. Salih Güleç de eşiyle birlikte Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan baldızını görmeye gittiklerini söyledi. Binali Karaçeper de çocukları ve eşiyle birlikte 23 Nisan tatilini Paris'te değerlendireceklerini söyledi.

AKŞAM SAATLERİNDE ARTTI

Atatürk Havalimanı’nında ise terminal girişlerinde ve kontuarlarda uzun kuyruk oluştu. Gün içerisinde normal seyrinde devam eden yoğunluk mesai saatinin bitmesiyle birlikte artmaya başladı.

Havalimanındaki yoğunluk sadece terminal girişi ve kontuarlarda oluşmadı. Yolcuların Dış Hatlar Gidiş katında bulunan yurtdışı harç pulunun alındığı bankolarda kuyruk oluşturduğu görüldü.