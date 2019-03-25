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Hattuşa’da doğa yürüyüşü

Çorum’un Boğazkale ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:59
Hattuşa’da doğa yürüyüşü

Çorum’un Boğazkale ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.


Hattuşa örenyerinde Hitit Dağcılık Kulübünün destekleriyle orman ve doğa bilincini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe doğa severlerin ilgisi yoğun oldu.


İbikçam göletinden başlayan yürüyüş Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı’nda son buldu. Program sonuna katılımcılar Hattuşa örenyerlerini de görme fırsatı buldu.


Yürüyüşe Vali Yardımcısı Recep Yüksel,Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Boğazkale Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, Çorum Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık, Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, HİDAK üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:59
  1. doğa
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