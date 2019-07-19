0553 313 94 23

Hatti-Hitit medeniyetinin günümüze kültürel etkileri araştırılacak

Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi arasında yürütülmekte olan “Çorum İçin Bir Projem Var” kapsamında 4.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:29
Hatti-Hitit medeniyetinin günümüze kültürel etkileri araştırılacak

Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi arasında yürütülmekte olan “Çorum İçin Bir Projem Var” kapsamında 4. Dönem başvurularından projesi kabul edilen Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeleri Hititolog Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz ve Araştırma Görevlisi Altuğ Ortakçı "Etnoarkeolojik Bir Yaklaşımla Çorum Kültür Tarihinde Hatti-Hitit Etkisi" konulu araştırma projesi ile ilgili sunumu gerçekleştirdi.


Anadolu coğrafyasında yaşamış olan Hatti- Hitit medeniyetinin günümüzde yaşam tarzına ve inanışlara etkilerinin araştırılacağını belirten Hititolog Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz, “Hitit Devleti’nin başkenti Hattuşa ve önemli yerleşim yerlerini bünyesinde barındıran Çorum ve yöresinde Hititlerden bu yana gözlenen kültürel yoğunluk/süreklilik ve çeşitlenme Çorum’u diğer şehirlerden daha özel kılmakta. Bunun en önemli sebeplerinin başında kuşkusuz Çorum’un tarih öncesi çağlardan günümüze kadar çok farklı uygarlık ve kültüre ev sahipliği yapmış olması gelmekte. İşte tam da buradan yola çıkarak; Hititçe Metinlerde özellikle dini bölümlerde kaydedilen birçok merasim, ritüel, majik ve mitolojik belgelerin incelenmesi ile, günümüz Çorum İli’ni kapsayan coğrafyada, özellikle pilot seçilen kırsal kesimde (Alaca İlçesi ve Boğazkale İlçesi’nde bulunan köyler ve beldeler) araştırmalara başladık” dedi.


Hititçe metinlerde geçen kültürel yaşama dair bilgilerin bugün özellikle bölgede yaşanan kültürel hayatla bir bağlantısının olması ihtimali üzerinde duran önemli bir araştırma projesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, “Çorum İçin Bir Projem Var” kapsamında kabul edilen projelerin hepsi önemli fakat bugün şehrimizin kültürel özelliklerinin araştırılmasını konu alan bir proje bizim için ayrı öneme sahip. Multidisipliner bir çalışmayla önemli bir eser ortaya çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.


Proje süresinin 16 ayla sınırlı olduğunu ifade eden Aşgın, projenin toplam bütçesinin 11 bin TL olduğunu belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:29
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan’ın başkenti Atina’nın yakınında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    1. Yunanistan’ın başkenti Atina’nın..
    2. Merkez Bankası yıl sonu dolar..
    3. Atakum’a 4 bin kişilik öğrenci yurdu..
    4. CHP'li belediyenin hizmet anlayışı bu..
    5. Başkan Hürriyet’ten vatandaşa kreş..
    6. Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe..
    7. "On Birinci Kalkınma Planı güçlü bir..
    8. Daniel Klein fuar öncesi yeni..
    9. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ülken’den..
    10. Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama:..
    11. İstanbulspor, Joseph Mensah'ı transfer..
    12. Giresunspor Başkanı Eren: “Hocamızın..
    13. Başkan Ataç Kentsel Gelişim..
    14. 40 yıllık evinin boşaltıldığını gören..
    15. NATO'da AA'nın 15 Temmuz fotoğrafları..
    16. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    17. OPET'ten 'Anlat Troya' belgeseli
    18. Başkan Ülken’den, Başkan Oral’a ziyaret
    19. Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı
    20. Acılı baba çocukları ile 10 gün önce..
    21. Dell Technologies'den "Kıyı Temizleme..
    22. Kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı
    23. Demir: “Samsunspor’a desteğimiz..
    24. TOKİ nerelere ev yapıyor son dakika..
    25. Nazilliler sabah sporunda buluşuyor
    26. Başkan Demir: “Yatay kalkınma ile..
    27. "Takım tezgahları sektöründe..
    28. ATO Başkanı Baran: "Uzun tatil üretim..
    29. Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne..
    30. Bu virüs sivrisineklerden bulaşıyor
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!