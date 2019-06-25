Hatmi çiçeğinin "şifa" yolculuğu

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde yaz aylarında yol kenarlarında ve tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında Fatmagül çiçeği olarak bilinen hatmi çiçeğini toplayıpgüneşte kurutan kadınlar, kilogramını 25 liradan satışa sunuyor.

Her yıl yaz döneminde yol kenarlarında ve çorak tarlalarda yetişen hatmi çiçeğinin toplanması işlemi haziran ayından itibaren temmuz ortalarına kadar sürüyor.

Ulacık, Rahmanlar, Çanakçı, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde, sıcak bastırmadan sabahın erken saatlerinde çiçeği toplamak için kırlara çıkan kadınlar, büyük bir özenle topladıkları çiçekleri evlerine getirdikten sonra güneşte kurutuyor.



Geçen yıl kilogramı 20 liradan alıcı bulan ve soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa şifa kaynağı olduğu belirtilen çiçek, ilçeye gelen tüccarlara bu yıl kilogramı 25 liradan satılıyor.

Fatmagül çiçeği, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere ilgili yerlere ve paketlenerek aktarlara gönderiliyor.

- "3 tondan fazla rekolte bekliyoruz"

Tarım ve Orman İlçe Müdürü İslam Köse, Karataş bölgesindeki yaylalarda kendiliğinden yetişen papatya ile ilçenin diğer yakasında yine kendiliğinden yetişen Fatmagül çiçeğinin yöre kadınlarına alternatif geçim kaynağı olduğunu anlattı.

Birçok mahallede bu çiçeğin toplanıp kurutularak satıldığını ifade eden Köse, "Geçen yıl 2 ton kurutulmuş Fatmagül çiçeği satıldığını tespit ettik. Bu yıl yoğun yağmurların da etkisiyle sürekli çiçek açan bu bitkimizde 3 tonu aşkın rekolte bekliyoruz." dedi.

- Aile bütçesine katkıda bulunuyorlar

Ulacık Mahallesi sakinlerinden Fatma Efe, topladıkları çiçeklerle ev bütçesine katkıda bulunduklarını vurgulayarak, "Geçen yıl 30 kilogram kurutarak kilogramını 20 liradan sattım ve 600 lira kazandım. Bu yıl fiyat 25 ile 30 liraymış. Bu çiçek çok hızlı açan bir bitki. Sabah erken saatlerde topluyoruz. Öğleden sonra yeniden açıyor. 10 kilo yaş çiçekten 3 kilo çiçek kurusu elde ediyoruz." dedi.

Kadınlardan Ayşe Yıldız da 10 yıldır bu çiçeği toplayıp kuruttuğunu aktararak, "Sabah erkenden kahvaltımızı yapar yapmaz araziye çıkıyorum. Bulduğum her yerden Fatmagül çiçeğini topluyorum. Bu yıl 25 lira, Allah bereket versin çok iyi oluyor. Evimize bir katkı, eşimize destek oluyoruz. Büyük kısmını tüccara satıyoruz ama bir kısmını da kış aylarında öksürük ve soğuk algınlığına karşı saklıyoruz." diye konuştu.