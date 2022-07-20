Koronavirüs vaka sayıları arttıkça hatırlatma dozu randevusu almak isteyenlerin sayısı artıyor. Peki, kim hangi aşı için randevu alabilir?

Hatırlatma dozu aşısı hangisinden yaptırılıyor? Hangi aşı için randevu alabilirim?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayısı artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu.

Vatandaşların bu dönemde hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olanların aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsediklerini vurgulayan Koca, "Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. TURKOVAC tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim" diye konuştu.

Aşı randevuları MHRS ve ALO 182 üzerinden alınabiliyor. Son aşısının üzerinden altı ay geçen herkes dilediği aşı için randevu oluşturabilir.